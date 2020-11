Egyszerűen és érthetően, hogy miért tud hatásos lenni a vírusterjedéssel szemben a maszk

Korábban is sokan tiltakoztak a maszkviselés ellen, de amióta mindenhol kötelezővé vált a járványhelyzet súlyosbodása miatt, még tovább fokozódott a lakossági ellenállás. A kényelmetlenségén túl sokan kétségbe vonják a hatékonyságát is, pedig Fejér Szilárd kémikus kutató szerint ha mindenki maszkot visel, az olyan hatásos tud lenni, mint egy vakcina. Ehhez azonban az szükséges, hogy megfelelően, az orrot és a szájat is takarva hordjuk.