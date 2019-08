Egyre ügyesebben járják a bencédi gyermekek

Játék, dalolás, öröm és nevetés töltötte be a héten a bencédi kultúrházat. Pénteken, a táborokat záró gálán láthatták a családtagok is, mennyi önfegyelemmel koncentrálnak a gyermekek egy-egy figurára, dallamra, szövegre, miközben önfeledten ropják.

• Fotó: Veres Nándor

Az idei vallástábor foglalkozásainak témája a bibliai hegyek voltak – honismereti kirándulásuk során feljutottak saját „hegyeikre” is, felfedezve szülőhelyük magaslatait. Látták többek között a Várbükköt, ahol régen vádmű állhatott, a mesés Firtost, a tragikus néveredetű Két asszony kútját.

A megtanult énekeket, kötött imádságokat a táborzárón be is mutatták. Makkai-Ilkei Ildikó lelkésznő köszönetet mondott a helyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet tagjainak, akik egész héten segítettek a foglalkozások lebonyolításában, ugyanakkor szülői, túravezetői és egyéb tematikai segítőjük is volt.