Egyre többen maradnának a Maros megyébe érkező menekültek közül

Míg korábban a Maros megyébe érkező menekültek alig egy-két napot töltöttek az ideiglenes szálláshelyeiken, most már sokan vannak, akik maradnának. Eddig 1500 ukrajnai menekült érkezett, jelenleg 330-an tartózkodnak itt.

Egyre többen érkeznek, és még több menekültre számítanak Marosvásárhelyen is • Fotó: Haáz Vince

Napok óta várják annak a 35 gyereknek az érkezését, akik már egy hete elindultak Ukrajnából, de – egyelőre ismeretlen okok miatt – még nem érkeztek meg Marosvásárhelyre.

Nem tudjuk, hogy honnan érkezik pontosan ez a nagy csapat gyerek, akiket egy személy kísér az úton

– válaszolta Váry Florentina, Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának munkatársa, aki a Székelyhon érdeklődésére elmondta, az Ifjúsági szállodát két éve nem használták, most előkészítették a menekültek fogadására. „Nap mint nap érkeznek, általában egy-két napot töltenek nálunk és utaznak tovább. Eddig így volt, de most már vannak, akik maradnának. Egyre többen jönnek, nem tudom, hogyan tudjuk megoldani, hogy mindenkinek jusson szállás” – mondta.

A hivatal munkatársa arról is beszélt, hogy akik Marosvásárhelyre érkeznek és a városháza szálláslehetőségét veszik igénybe, azok addig maradhatnak, ameddig akarnak. Naponta 20 lejt kapnak személyenként meleg ebédre, amit a közeli étteremben el is költhetnek. Azon kívül a reggelit és vacsorát az adományokból fedezik, amit az Ifjúsági Házban gyűjtenek. Adományokra folyamatosan szükség van, a tartós élelmiszer mellett gyerekruhákra és lábbelikre, tisztálkodó szerekre, pelenkára, takarókra, ezért a gyűjtést végző szervezetek továbbra is számítanak a marosvásárhelyiek segítőkészségére.

Damian Samoilă, a kormányhivatal szóvivője a Székelyhonnak elmondta,

eddig 1500 menekült érkezett Maros megyébe, jelenleg 330 személy tartózkodik itt.

Az ide érkezőkről a hivatal mellett nagyon sok magánszemély, vállalat, egyesület gondoskodik, saját lakásaikba, szolgálati szálláshelyekre, panziókba, szállodákba fogadják be őket.