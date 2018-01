Egyre bátrabban használják a bejelentő felületet

Az online felületen beérkező észrevételeket is figyelembe veszik a csíkszeredai városházán • Fotó: Gecse Noémi

Legtöbben a közvilágítás meghibásodásait jelezték ilyen módon a polgármesteri hivatalnak. „Emellett játszótereken felmerülő problémákkal kapcsolatos bejelentéseket is kaptunk, amelyek sokszor az esténként ott összegyűlt és italozó társaságokra vonatkoztak, illetve a szeméttárolók körül kialakult áldatlan helyzetekre is volt többszöri panasz, amelyet a „guberálók” okoznak. Ugyanakkor aknatető hiányát, vagy jelzőtáblák meghibásodását is jelezték már, illetve a zsögödi Natúr Lakópark felé több buszjárat beiktatását is kérték. Mindezek mellett a városban zajló munkálatokkal kapcsolatban is kaptunk javaslatokat” – sorolta az észrevételeket Xántus Szidónia. Hozzátette, hogy volt arra is példa, hogy valaki köszönetét fejezte ki a városházának, mert elégedett volt a 2017-es csíksomlyói pünkösdi búcsú megszervezésével.

A bejelentések között akadtak olyan problémák is, amelyek nem a csíkszeredai polgármesteri hivatal hatáskörébe tartoznak, azokat továbbítottuk az illetékes cégeknek és felszólítottuk a probléma mielőbbi megoldására

– magyarázta a városháza munkatársa. Hozzáfűzte, hogy továbbra is arra biztatják a városlakókat, hogy használják bátran a Városházi Bejelentőt, akár név nélkül is, hiszen „észrevételeikkel, esetleges javaslataikkal hozzájárulnak a város tisztán tartásához, illetve a felmerülő problémák mielőbbi megoldásához”.