Egyfeszt: a számos program közös nevezője az értékteremtés

A 25-30 fős szervező csapat az elmúlt időszakot éjt nappallá téve dolgozott azon, hogy struktúrájában a tavalyihoz, de kibővítve idén is megszervezzék az Egyfesztet. A szervezők sajtótájékoztatón ismertették a rendezvényt, kiemelve, hogy a kultúra, kaland, hagyomány, zene tematikák köré csoportosuló programok közös nevezője az értékteremtés.

„A tavalyi következtetéseket levonva, vannak olyan oldalai az Egyfesztnek, amiket érdemes bővíteni, megerősíteni, de van olyan is, amit nem. Amit megerősítenénk, ezek az udvarok, így idén lesz Gyerekudvar, lesz egy Világzenei Színpad.

Idén több új helyszínnel gyarapodik a fesztivál, bővült az udvarok száma, és olyan programpontokat is becsempésztek a kínálatba a szervezők, amik egyedi és új élményt nyújtanak.

Összeraktunk olyan turisztikai vonatkozású programokat is, mint például a repülős séta a város felett, a tandem ugrás ejtőernyővel, a Gyilkostó, a Súgó barlang látogatása, illetve olyan túrák, amiket csak az itteni természeti adottságok nyújtanak

– hangsúlyozta az Egyfeszt főszervezője, Kassay Péter.

Hat településen zajlik idén a fesztivál, Gyergyószentmiklós mellett, Szárhegyen, Ditróban, Remetén, Alfaluban és Csomafalván is több programon vehetnek részt az érdeklődők. „Hangsúlyosan a zenéről is szól a fesztivál, amit kiemelnék az a sztár meghívottak. Többek között itt lesz a The Gipsy Kings, a Wellhello, de az Irie Maffia is” – mondta.