Négy hét múlva jön az Egyfeszt, a kínálat még színesebb, mint 2021-ben

„Nem hiszem azt, hogy Budapestről eljön ilyen messzire valaki csak azért, hogy megnézze a Tárkány Műveket, Hobót, vagy a Besh o droM koncertjét, de idejön a Súgó-barlangért, a Gyilkos-tóért, egy medencei repülős körtúráért, ejtőernyős ugrásért, vagy medvelesért. Ezek mellett pedig megtalálja azokat a szórakoztató vagy kulturális programokat, olyan élményt, amelyeket más fesztiválok is kínálnak” – állapította meg a főszervező, egyben ki is emelve néhányat a kínálatból.

A városban a nagyszínpadi koncertek mellett 10 tematikus udvar között lehet válogatni, többek között jazz, alternatív, retro, világzenei, vagy folk zenei udvarok, de lesz az örmény kultúrát bemutató, képzőművészeti, színház-és könyv udvar is, de a gasztroutca ízei is biztosan sokakat vonzanak majd.

Mindenhol lesznek koncertek is, és úgy vannak összeállítva az időpontok, hogy aki például Szárhegyen a Dalindát hallgatná meg vagy a Csík zenekar koncertjén szeretne bulizni, az még beér a városba az esti nagyszínpadi koncertre is a fesztivál alatt működő buszjáratok segítségével. Kassay Péter szerint a más idei fesztiválok látogatottsága alapján nem túlzás úgy számolni, hogy az Egyfeszten is a tavalyinak a kétszerese lesz a közönség létszáma, de a teljes, 4 napra érvényes eladott fesztiváljegyek száma is erre utal, már több elkelt, mint amennyi belepőt 2021-ben összesen értékesítettek.