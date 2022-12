Egyezség született a homoródfürdői sípálya ügyében

Átiratban jelezte év elején Both Lajos kápolnásfalusi lakos Szentegyháza Polgármesteri Hivatalának, hogy gyakorlatilag közútra épült a homoródfürdői sípálya. Szerinte ez a helyzet elfogadhatatlan volt, hiszen nemcsak törvénytelenségről van szó, hanem több gazda is használná az utat, akik közeli területeiket közelítenék meg. Ezt a szakaszt használva biztonságosan közlekedhetnek az emberek, ráadásul a 13A jelzésű országút forgalmát sem zavarják. A lakó hangsúlyozta, nem a vállalkozással van problémája, csupán elfogadhatatlannak tartja, hogy önkényesen van elfoglalva a terület. Arra is kitért, hogy a probléma megoldása nem az ő feladata.

korábban írtuk Szemet szúrt, hogy közút szeli át a sípályát Közút szeli át a homoródfürdői Lobogó Sípályát, amit nem zárhatna le a téli szezonra a létesítmény üzemeltetője – ezt jelezte nemrég a szentegyházi polgármesteri hivatalnak egy kápolnási férfi.

A sípálya tulajdonosa, Benedek Lukács megkeresésünkre akkor rámutatott, huszonkét éve üzemel a létesítménye, ez idő alatt pedig senkit sem zavart, hogy lezárják az utat a nagyjából évi száz napig tartó síszezonokban. Szerinte ugyanakkor nem is lehetett volna közlekedni a szakaszon, hiszen arról nem volt eltakarítva a hó a téli időszakokban.