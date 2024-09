Azt tervezi, hogy jövő héten bejelenti az esetet a helyi polgármesteri hivatalban, ugyanakkor elbeszélget az ottani szakemberekkel, hogy egyáltalán megéri-e kártérítést kérni az államtól. Erre egyébként joga van, hiszen regisztrált gyümölcsösről van szó, amelyre támogatást is igényelt.

Hirdetés

Attól is tart, hogy esetleg utólag megvonják tőle a szubvenciót, ha nem jelenti be a keletkezett károkat. „Sok ilyen kár van a környéken, ám a gazdák már nem is jelentik az eseteket” – jegyezte meg keserű szájízzel.