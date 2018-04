Egyesek bizonytalanok, mások a bért keveslik

Míg pecsétért sokan, munkáért annál kevesebben jelentkeztek • Fotó: Barabás Ákos

Míg más években érkezéskor mindenki azonnal bemehetett a Márton Áron Ifjúsági Házba, ezúttal a szervezők úgy döntöttek, hogy a tumultust meg a munkaadókkal való beszélgetés megzavarását elkerülendő tizenöt fős csoportokban engedik be a munkakeresőket – így a délelőtti órákban az épület előtt nagyon sokan várakoztak. Mint bent kiderült, a korábbi alkalmakhoz hasonlóan ezúttal is

a legtöbb állásajánlat a kereskedelmi és vendéglátó egységek, az építkezési és könnyűipari vállalatok, valamint a takarítócégek részéről volt,

de kerestek számítógépes technikust, nehézipari szakmunkást és kertészmérnököt is. A szervezők, illetve azok a munkaadók, akik már évek óta a börzén is próbálkoznak munkaerőhöz jutni, tisztában vannak azzal, hogy az ide látogatók többsége csupán formalitásból, a munkanélküli-segélyhez szükséges pecsétért tér be, elég kevés a komoly munkakereső. Mivel Székelykeresztúron nem szerveznek börzét, a kisvárosból és annak környékéről is többen megfordultak a rendezvényen, egyesek pecsétért, mivel ígéretet kaptak, hogy visszaveszik őket korábbi munkahelyükre, mások pedig egy megfelelő állás reményében. Ez utóbbiaknak csalódást okozott, hogy csupán egy cég jelentkezett lakókörzetükből, így hiába utaztak Székelyudvarhelyre.

HIRDETÉS

A munkaadók benyomása szerint

a munkakeresők többnyire bizonytalanok magukban, attól tartanak, hogy új munkaterületen nem állják meg a helyüket,

nem tudnak megbirkózni a kapott feladattal. Állandó problémát jelent ugyanakkor, hogy többségük szakképzetlen, és míg vannak területek, ahol betanítanák őket, ez nem minden esetben járható út, így például profi sofőrt nem találnak. A munkakeresők a maguk részéről a felajánlott munkabért keveslik.

Kiss Eduárd, a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség székelyudvarhelyi irodájának munkatársa úgy látja, hogy a 35 éven aluliak inkább külföldre mennek dolgozni, vállalva az ezzel járó kockázatot és azt az áldozatot, hogy hosszabb időre távol maradjanak családjuktól, mivel az itthoni bérekből nem tudják eltartani szeretteiket.

A 213 látogató közül 42 személyt hívtak állásinterjúra, egy részük jó eséllyel munkába is állhat helyi vendéglátó egységeknél, illetve könnyűipari vállalatoknál. Bár a börzén harminc cég jelezte részvételi szándékát, 209 betöltetlen állást kínálva, végül heten távol maradtak, azonban a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség honlapján ezek az állásajánlatok is megtekinthetők.