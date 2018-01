Egyes háziorvosok meghosszabbították a szerződésüket, mások inkább kivárnak

Egyes háziorvosok már meghosszabbították az év végén lejárt keretszerződésüket a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral, mások azonban egyelőre felfüggesztik az ingyenes szolgáltatásaikat a biztosított páciensek számára – legalábbis ez derült ki, amikor a megyei egészségbiztosítási pénztár és a háziorvosi szövetség elnökétől érdeklődtünk. A felek nyilatkozatai alapján azonban nem teljesen egyértelmű, hogy most mi is történik az egészségügyi alapellátásban.

Háziorvostól függ, hogy aláírja-e vagy sem a biztosítási pénztárral a keretszerződés meghosszabbítását • Fotó: Sándor Csilla

Napok óta attól hangos a sajtó, hogy a háziorvosok meghosszabbítják-e vagy sem a napokban lejárt egészségügyi keretszerződésüket az egészségbiztosítási pénztárral. Mint ismeretes, az alapellátásban dolgozókat képviselő országos szervezet, valamint a munkáltatói szövetség decemberben közleményben jelentette be, hogy

január 3-ától a háziorvosok nem nyújtanak ingyenes szolgáltatásokat a biztosítással rendelkező pácienseknek sem, mivel a 2018-as egészségügyi keretszerződés kidolgozásakor a kormány és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) nem vette figyelembe a követeléseiket az alapellátási rendszer megreformálásával kapcsolatban. Így, amíg az illetékes szervek nem hajlandóak belefoglalni tényleges változtatásokat az új keretszerződésbe, csak fizetés ellenében látják el a biztosított pácienseket is.

Mindenki aláírja?

Duda Tihamértől, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatójától pénteken érdeklődtünk. Elmondta, a jelenleg érvényben lévő egészségügyi keretszerződést december 31-én járt le, így a hivatalos rendelkezések értelmében januártól három hónapra hosszabbítják azt meg. Áprilistól lép érvénybe az új, két évre szóló egészségügyi keretszerződés. Duda rámutatott, az egészségügyi szolgáltatóknak – köztük a háziorvosoknak is – elküldték a jelenlegi keretszerződés meghosszabbítására szolgáló mellékleteket még csütörtökön, azzal a kitétel, hogy péntek délig jelezzék, amennyiben nem kívánják aláírni a dokumentumot. Duda szerint

pénteki megkeresésünkig már harminc háziorvos aláírta velük a szerződést, és délig senki sem jelezte nekik, hogy januártól nem kívánja folytatni közös munkát a biztosítási pénztárral.

Illetve, több háziorvos is értesítette őket, hogy hamarosan, január első napjaiban aláírja meghosszabbításról szóló szerződést – tette hozzá Duda Tihamér, aki szerint mivel

egy háziorvos sem jelezte, hogy nem írja alá a szerződést, ebből az következik, hogy mindenki aláírja azt az elkövetkezőkben.

Egyesek igen, mások nem

Az előbbivel szemben Soós-Szabó Klára, a háziorvosokat tömörítő egyesület Hargita megyei elnöke másképp látja a helyzetet.

Egyértelműen nem írom alá a szerződést, amíg nem történik tényleges változás. A visszajelzések alapján a kollégák többsége is ezt teszi. Változás eddig nem történt, így nem lépünk be a rendszerbe

– nyomatékosított. Megjegyzésünkre, hogy tudomásunk szerint már több Hargita megyei háziorvos is aláírta a szerződést a pénztárral, úgy fogalmazott, nem állnak rendelkezésére pontos adatok e téren, viszont úgy tudja, a legtöbb háziorvos elutasítja a szerződés meghosszabbítását a jelenlegi körülmények között. „Akikkel beszéltem, azt mondták, nem írják alá. Viszont

beszéltem olyan kollégával is, aki habár vállalhatatlan tartja ezt az állapotot, mégis aláírja a szerződést. Elvárja, hogy más kaparja ki a gesztenyét helyette

– vélekedett. A háziorvos úgy tudja, mostantól több Hargita megyei kollégája is egy ideig bezárja a rendelőjét, többen is pihenőszabadságot vesznek ki, hiszen az utóbbi években nem igen volt lehetőségük erre. Lesz olyan háziorvos is, aki dolgozik, de a biztosított pácienseket is csak fizetés ellenében látja el.