Egyelőre nem bővítik a térfigyelő kamerarendszert Gyergyószentmiklóson

2021-ben azonban nem folytatódott tovább a közbiztonság javításának céljával elindított fejlesztés, tavaly egyetlen újabb kamerát sem helyeztek ki. Most sem várható ez, vagy ha igen, az majd csak a második félévben.

Az eddig tapasztalatok

Amint Len Emil gyergyószentmiklósi alpolgármester elmondta, az önkormányzat számára most más, folyamatban levő vagy készülő beruházások önrészeinek az előteremtése a prioritás – egy bankkölcsön felvételének előkészítése is zajlik ehhez. Amennyiben ez sikeresen lezárulna, és a betervezett költségvetési bevételek is befolynak a városkasszába, akkor újra napirendre kerülhet a kamerarendszer bővítése, de ez csak az év második felében történhet meg – közölte Len.

„A terv nincs elvetve és a magam részéről szeretném is, hogy folytatódjon.