Egyelőre nem bizonyított a lépfene-gyanú

A részleges orvosi vizsgálatok eredményei alapján cáfolja a Maros Megyei Egészségügyi Igazgatóság azokat a híreszteléseket, miszerint lépfene-fertőzésre utaló fekéllyel kezelnek két beteget Marosvásárhelyen. Közben várják a bukaresti szaklaboratórium válaszát is, ahol bevizsgálták a kórházban kezelt férfiakkal összefüggésbe hozható állat húsából vett mintákat.

Az igazgató jelezte, hogy a szarvasmarhahúsból szalámit készítettek, ezeket, valamint a mélyhűtőben lévő húst kedden lefoglalták, azokból mintát küldtek egy bukaresti szaklaboratóriumba. Az eredményt legkorábban péntekre várják. Megtudtuk azt is, hogy a gazdaságban van még három szarvasmarha és egy kecske, ezeket újra beoltották anthrax ellen.

Mihály Zoltán kifejtette, hogy a földben hosszú ideig túlélő baktérium ellen minden tavasszal beoltják az állatokat, és Maros megyében több évtizede nem volt ilyen megbetegedés. Azt is megtudtuk, hogy a baktérium, amely a beteg állatot is elpusztítja és az emberre nézve is veszélyt jelent, belélegezve a tüdőn keresztül és a bőrrel érintkezve fertőz.

A Maros Megyei Egészségügyi Igazgatóság szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében az áll, hogy két férfit kezelnek a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház plasztikai sebészeti osztályán, egyikük 46, másikuk 54 éves. Esetükben felmerült az a gyanú, hogy a lépfene-megbetegedésük van, mivel bőrükön sebhelyek, tályogok alakultak ki. Mindketten részt vettek egy szarvasmarha feldolgozásában. Még kórházba kerülésük előtt diagnosztizálták őket (egyiküket fertőző gennyes bőrbeszűrődéssel, másikukat rovarcsípés után kialakuló nekrotikus bőrtünettel), és jelenleg a sürgősségi kórházban újabb vizsgálatoknak vetik alá őket. A biológiai próbák vizsgálata nyomán kiderült, hogy egyik sem fertőzött meg az anthrax betegséget terjesztő baktériummal. A vérvizsgálat és a szövetminta-vizsgálat eredménye még nincs meg. Mindkét páciens állapota megfelelő.