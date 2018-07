Egy kis pénzforrás a frissen végzett fiataloknak, ha nem találnak munkát

Hasznos tudnivalók a munkaerő-elhelyező ügynökségnél. Érdemes felkeresni. Képünk illusztráció • Fotó: Kristó Róbert

Az érvényben lévő törvények szerint a frissen végzettek – függetlenül attól, hogy sikerült-e az érettségi vizsgájuk, vagy sem – jelentkezhetnek a megyei munkaerő-elhelyezési ügynökségeknél és kérhetik, hogy vegyék nyilvántartásba őket. Amint Gheorghe Ștef, a Maros megyei ügynökség vezetője kérdésünkre elmondta, a tanügyminiszter közleménye szerint

az idei tanév a végzősök számára hivatalosan május 26-án járt le, így az akkortól számított 60 napon belül jelentkezhetnek az ügynökségnél, hogy igényeljék a munkanélküli segélyt.

Ehhez szükség van egy kérvény kitöltéséhez és egy igazolásra az iskolától, hogy ott végeztek.

„A fiatalok a napokban kezdtek jelentkezni, hiszen eddig az érettségivel voltak elfoglalva. Szerdáig 61-en nyújtották be az irataikat, kérve, hogy vegyük nyilvántartásba őket. Ez nemcsak azt jelenti, hogy fél évig folyósítjuk számukra havonta a 250 lejes munkanélküli segélyt, hanem azt is, hogy ez idő alatt megpróbálunk munkahelyet keresni számukra. Ők

kötelesek havonta eljönni hozzánk és a munkanélküli könyvet lepecsételtetni, illetve jelentkezni akkor is, ha végzettségüknek, érdeklődésükre megfelelő állást tudunk ajánlani számukra.

Ingyenesen részt vehetnek átképzési tanfolyamokon is, hogy megtanuljanak egy szakmát. Nem jogosultak a segélyre, ha folytatják tanulmányaikat, külföldre mennek dolgozni, vagy itthon helyezkednek el” – mondta az igazgató. Megtudtuk azt is, hogy a tavalyi évben 320 végzős fiatal jelentkezett az ügynökségnél, egy részük csak tanácsadásra jött és munkahelyet keresett, mások a munkanélküli segélyt is igényelték.

Gheorghe Ștef azt is elmondta, hogy a július 9-én megjelent 60-as számú kormányrendelettel jelentősen megemelték azt a havi támogatást, amit a munkaadóknak nyújtanak, ha frissen végzetteket alkalmaznak. Eddig a munkaadók 12 hónapig havonta 900 lejt kaptak, ha vállalták, hogy 18 hónapig foglalkoztatnak egy frissen végzett fiatalt. A szóban forgó kormányrendelettel ezt az összeget havi 2250 lejre emelték.

„Úgy gondoljuk, ez az összeg ösztönzően hat majd a cégekre, hogy fiatalokat alkalmazzanak. Mi közvetítői szerepet vállalunk, a többi az érintetteken múlik. Nem elég, hogy csak a cégek akarjanak alkalmazni, olyan fiatalok is kellenek, akik dolgozni akarnak. Sok cég vállalja a fiatalok betanítását is” – zárta az igazgató.

Az 500 eurós támogatás nem mind fizetés



Téves az az értelmezés, hogy az állam által felajánlott havi 500 eurós foglalkoztatási támogatás teljes összegét ki kell adni az alkalmazottnak fizetésként – szögezte le lapunknak Debreczeni László sepsiszentgyörgyi adószakértő. „A törvény csak annyit szabályoz, hogy a munkáltató 2250 lej állami támogatást kap, ha munkanélkülieket alkalmaz” – mondta az adószakértő, hozzátéve, hogy a munkaadó dönti el, mekkora fizetést ad az új alkalmazottnak. Ettől függetlenül a minimálbért mindenképpen meg kell adnia, ám nem köteles annál többet fizetnie, a különbözetet megtarthatja a költségei fedezésére. Ugyanakkor azt is megteheti – ha például pályakezdő, magasan képzett fiatalt alkalmaz –, hogy ötezer lejt, vagy akár ennél magasabb bért ad: itt a többletet a cég teszi hozzá.