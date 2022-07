Egyik kézzel adnak a gyergyószentmiklósi kórháznak, a másikkal elvesznek

Hirdetés

Az egészségügyi minisztérium finanszírozása révén 730 ezer lej kerül a kórházhoz. Most került be a helyi büdzsébe a víz- és csatornarendszer fejlesztésére, illetve a Békény utca felújítására érkezett közel 11 millió lejes támogatás is.

A rövid ismertető után Barabás Orsolya önkormányzati képviselő kért szót, aki azt nehezményezte, hogy a kórház úgy kapja meg a fejlesztésre szánt pénzt, hogy közben 107 ezer lejt elvesznek tőle. Ebből az összegből prosztata-szűrővizsgálati program indult volna. Fülöp Katalin, a városháza gazdasági osztályának vezetője a 107 ezer lej elvonását azzal magyarázta, hogy áprilisig nem tudhatták, hogy minisztériumi támogatás érkezik eszközvásárlásra, és akkor más lehetőség nem lévén, az ehhez szükséges önrészt fedezték a szűrőprogramra szánt pénzből.