Beindult a munka a gyergyószentmiklósi „teherforgalmi” úton

Amíg ez zajlik, ide csakis az utcában lakók hajthatnak be autóval, ezt pedig a rendőrség rendszeresen ellenőrzi majd. Akik ezt nem tartják be, azok büntetésre számíthatnak

– figyelmeztet Csergő. A Békény utcaiak is csak a Pacsirta utcából kanyarodhatnak be otthonuk felé. A piacot a Rózsa vagy a Meszes utcából lehet megközelíteni.

A sajtótájékoztatón a polgármester ismertette a pénteken esedékes rendkívüli tanácsülésre beterjesztett költségvetés-módosítás főbb számait is. Most veszik be a város kasszájába azt a 827 ezer lejes összeget, amelyet a fejlesztési minisztériumtól kaptak a gáz áremelkedésének a kompenzációjaként. Ebben az évben így összesen 1,076 millió lejjel támogatta a minisztérium Gyergyószentmiklóst a gázszámlák kifizetésében. Mint ismeretes, a távhőszolgáltató HVCSK 7 millió lejes tartozást halmozott fel a fűtésidény végéig, amit jövő tavaszig rendezni kell.

A városi kórház 730 ezer lejes minisztériumi támogatásban részesül, ez is most kerül be a költségvetésbe. Most kerül be a városkasszába a fejlesztési minisztériumtól érkező finanszírozás (amiről még áprilisban megkötötték a szerződést), amit a folyamatban lévő beruházásokra fordíthatnak. A csatornázásra 7,1 millió, az ivóvízhálózatra 3,1 millió, a Békény utca felújítására 458 ezer lej jut így. Ezeknek az összegeknek köszönhetően szeptemberben elkezdik a Bucsin negyedi csatornahálózat felújítását is.