Egy hónapos késéssel elkezdődik az egységes mezőgazdasági támogatások igénylése

Idén június 7-ig nyújthatják be támogatásigénylési kérelmüket a gazdák. Ezúttal nem lesz szankciós időszak, ezért fontos betartani a határidőket

Idén elmarad a szankciós időszak az egységes mezőgazdasági támogatások igénylése esetében, ezért különösen fontos, hogy a gazdák időben leadják támogatási kérelmeiket. Az igénylési időszak ebben az esztendőben a szokásosnál egy hónappal később kezdődik, ezért a határidőkre is érdemes figyelni.

Széchely István 2024. április 03., 21:102024. április 03., 21:10

Néhány kérdés ugyan még nem tisztázott az idei támogatásokkal kapcsolatban, de elkezdődik csütörtökön az idei egységes mezőgazdasági támogatások igénylési időszaka, amely már így is egy hónapot csúszott a megszokotthoz képest. A március elsejei kezdést az Országos Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) kétszer is elhalasztotta, előbb két héttel, majd újabb hárommal, így április 4-én kezdődik a kérelmek fogadása. korábban írtuk Az utolsó pillanatban elhalasztották az idei mezőgazdasági támogatások igénylésének a kezdetét Március elsején kellett volna elkezdődjön, ám az utolsó pillanatban elhalasztotta az APIA az idei egységes mezőgazdasági támogatások igénylési időszakának kezdetét.

Csütörtökön kezdjük elvenni a kérelmeket, egészen június 7-ig. Az az utolsó nap, nincsen – legalábbis ma azt tudom mondani – szankciós időszak. A korábbi években mindig volt még 25 nap, amikor napi egy százalékos támogatásmegvonással még le lehetett tenni a kérést, de idén nem lehet – június 7-e az utolsó nap, akkor lezárjuk a kérések fogadását”

– magyarázta Haschi András, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség vezetője, hangsúlyozva, hogy ezért különösen fontos, hogy idén ne késlekedjenek a támogatási kérelmek leadásával a gazdák. korábban írtuk Mezőgazdasági támogatások igénylése: újabb három hét halasztás Nem volt elegendő az először bejelentett halasztás, a tervezetthez képest újabb három héttel tovább tolta az Országos Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség az idei egységes mezőgazdasági támogatások igénylésének a kezdetét.

Az ügynökség idén is mintegy 180 ezer hektár területre vár támogatásigénylést, összesen közel 26 ezer gazdától.

Ők a megszokott helyen adhatják le a kérelmet – ez településenként változik, van, ahol polgármesteri hivatalokban, máshol egyesületek székhelyén, kultúrházakban kapnak segítséget a kérelmezési dosszié összeállításához. Akárcsak az elmúlt években, elsőként az egyszerű kérelmeket fogadják, és idén április 20-22. után várják a nagyobb gazdaságot működtető gazdák kérelmeit, illetve azokét, amelyekben állatok is szerepelnek, valamint a bonyolultabb kérelmeket – tájékoztatott Haschi András.

2021 és 2022 átmeneti év volt, a 2023-as is félig átmeneti esztendő volt, de akkor már félig a PNS (Országos Stratégiai Terv) alapján dolgoztunk. Tehát az alaptámogatások már abból származtak, de a hegyvidéki, illetve agrár-környezetgazdálkodási csomagok még a régiből. Most viszont már azok is az újból vannak, tehát idéntől már teljesen az új PNS alapján dolgozunk.”

Ebben plusz támogatások is vannak, de nehéz lenne egyenként felsorolni, hogy melyik miben változott – apró változások vannak, de alapvetően nagy módosítások nem történtek – magyarázta a megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség vezetője.

Fotó: Pinti Attila

Változtak viszont a támogatási zónák, részben azért, mert nem biztos, hogy ott, ahol korábban volt harisállomány (egy védett madárfaj), ott most is van, másrészt azért, mert a békászó sas élőhelye is védelmi zónává vált

– részletezte a változásokat az igazgató, megjegyezve, a zónák azért fontosak, mert azokra különböző támogatásokat igényelhetnek a gazdák. Vannak még tisztázatlan kérdések A támogatásigénylés első halasztásról szóló APIA-tájékoztatás szerint a 2021/2115-ös számú EU-s törvény módosítása miatt kellett tolni a támogatásigénylés kezdetét, ugyanakkor várták az Európai Bizottságtól a helyes mezőgazdasági gyakorlat (Good Agricultural and Environmental Conditions – GAEC) két előírásának a feltételrendszerére vonatkozó mentességeket is, hogy ezt követően a vonatkozó romániai jogszabályokat is az európai törvényeknek megfelelően hagyják jóvá. Hirdetés Ez a két előírás a GAEC 7 és a GAEC 8, azaz a szántóföldi vetésforgóra, a tájelemek minimális arányára és megtartására, a madarak fészkelési és fiókanevelési periódusában a sövények és fák kivágásának tiltására vonatkozó szabályozás. Ezek esetében még nincs végleges döntés – mondta el kérdésünkre Haschi András.

Elkezdjük csütörtökön a kampányt, de még mindig vannak tisztázatlan dolgok, amelyek az igénylési periódus során lassan tisztázódnak. A kérelmek elvétele során is merülnek majd fel olyan kérdések, amelyeket sajnos csak menet közben tudunk tisztázni, de olyan változás nem lesz, ami jelentősen érintené az illető gazda támogatását”