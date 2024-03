Mezőgazdasági támogatások igénylése: újabb három hét halasztás

Április 4-től fogadják a támogatási kérelmeket, és a kezdés elhalasztásának megfelelően tolódik az igénylési időszak vége is, így június 7-ig nyújthatják be kérelmeiket a gazdák az ügynökséghez – mondta el a megyei intézmény vezetője. Arról, hogy egyéb, a gazdákat érintő módosítás lesz-e a programban, egyelőre nem tudott nyilatkozni, ugyanis nem kaptak még ilyen jellegű tájékoztatást az intézmény bukaresti központjától.

Hirdetés

Az első halasztásról szóló APIA-tájékoztatás szerint a 2021/2115-ös számú EU-s törvény módosítása miatt kellett tolni a támogatásigénylés kezdetét, ugyanakkor várták az Európai Bizottságtól a helyes mezőgazdasági gyakorlat (Good Agricultural and Environmental Conditions – GAEC) két előírásának a feltételrendszerére vonatkozó mentességeket is. Ezt követően a vonatkozó romániai jogszabályokat is az európai törvényeknek megfelelően hagyják jóvá – adta hírül akkor az APIA. Ez a két előírás a GAEC 7 és a GAEC 8, azaz a szántóföldi vetésforgóra, a tájelemek minimális arányára és megtartására, a madarak fészkelési és fiókanevelési periódusában a sövények és fák kivágásának tiltására vonatkozó szabályozás.

Az EB enyhített a korábbi előírásain

A friss hírek szerint