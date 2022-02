Egy hónap múlva már elkezdődhet a felüljáró bontása

A felüljáró hidat egy ideig el kell majd kerülni • Fotó: Pinti Attila

Voltak már egyeztetések a kivitelezéssel megbízott céggel és a tervezővel is, amióta aláírták a kivitelezési szerződést, a munkaterületet át is adták nekik – erről számolt be megkeresésünkre Bors Béla csíkszeredai alpolgármester.

Bővül a híd szélessége, egy második körforgalmat is kialakítanak a csíkszeredai vasúti felüljárónál Még év vége előtt sikerült aláírni azt a kivitelezési szerződést, amely az elhasználódott csíkszeredai vasúti felüljáró híd újjáépítését célozza még. A mobilitási terv részét képező beruházás 12 hónapos munkafolyamat alatt kell elkészüljön. Még év vége előtt sikerült aláírni azt a kivitelezési szerződést, amely az elhasználódott csíkszeredai vasúti felüljáró híd újjáépítését célozza még. A mobilitási terv részét képező beruházás 12 hónapos munkafolyamat alatt kell elkészüljön.

A folyamatba bevonták az összes olyan szolgáltatót, amely kábelekkel, vezetékekkel rendelkezik a felüljárón, mert ezeket úgy kell eltávolítani, hogy a szolgáltatások ne szüneteljenek.

A kivitelező már több jobbító szándékú javaslatot tett a tervezett munkálatokkal kapcsolatban, így körvonalazódik a kiviteli terv módosítása is

– tudtuk meg.

Az elöljáró hozzátette, mivel a cég készen áll az építőtelep kialakítására, nincs akadálya annak, hogy már március közepére kiadják a kezdési utasítást. A meglévő hídszerkezet bontásával kell kezdeni, így attól kezdve úgy a jármű- mint a gyalogos forgalom előtt zárva lesz a munkaterület.