Felsőoktatási egészségügyi képzés indul Székelyudvarhelyen

Ápolás és betegellátás alapképzéssel, ugyanakkor egészségügyi menedzser mesterképzéssel bővül idéntől a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ (SZÉK) felsőoktatási kínálata, amelynek munkatársai a Pécsi Tudományegyetemmel működnek együtt ebben – jelentette be pénteken a tanintézet vezetősége, magyarországi partnereik jelenlétében.

Ilyés Ferenc, a SZÉK igazgatója vezette fel a pénteki sajtótájékoztatót, aki kijelentette, számukra igazi örömhírt hoztak vendégeik és remélik, hasonlóan éreznek majd a tanulni vágyó fiatalok is.

a tanintézet 1998-as létrehozásakor az volt a céljuk, hogy Székelyudvarhely is felkerüljön azoknak a városoknak a listájára, amelyek felsőoktatási képzést nyújtanak.

Az eltelt években öt anyaországi egyetemmel működtek együtt, és most hatodikként a Pécsi Tudományegyetemmel is sikerült megállapodniuk.

Ezen belül az egészségügyi karnak leszünk mi most a partnerszervezete, gyakorlatilag az ő képzésüket fogadja be a SZÉK. Ennek köszönhetően ősztől, ha az Isten is úgy akarja, ápoló alap- és egészségügyi menedzser mesterképzés indul Székelyudvarhelyen