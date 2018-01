Egészségügyi alapellátás kevesebb bürokráciával?

Úgy tűnik, kezdenek közös nevezőre jutni az egészségügyi minisztérium, a biztosítási pénztár és a háziorvosok az alapellátás javítását célzó elképzelések terén, de különvélemények is vannak a tervezett intézkedésekről.

Üdvözli a háziorvosokat tömörítő országos szövetség (SNMF), valamint a munkáltatói szervezet (FNPMF) az egészségügyi minisztériumnak és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak (CNAS) az alapellátásban óriási méreteket öltött bürokrácia visszaszorítását célzó javaslatait – számolt be az Agerpres hírügynökség. A két szakmai szervezet ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a témában kiadott közlemények nem helyettesítik a hivatalos okiratokat, illetve hangsúlyozták, hogy a szaktárca és a biztosító továbbra sem közölt konkrétumokat, például határidőket a vonatkozó törvények, rendeletek és határozatok módosításáról, amit igencsak sürgetőnek tartanak.

Minőségi változtatásokat terveznek

Florian Bodog egészségügyi miniszter eközben arról számolt be, hogy a javaslatokat, amelyekről a CNAS vezetőivel megállapodtak, rendelettervezet formájában foglalják össze, amelyet a kormány még ebben a hónapban elfogadhat.

„Olyan rendszert szeretnénk, amelyben az orvosok minőségi szolgáltatást nyújtanak, és több időt tudnak szánni a konzultációkra, illetve a páciensekkel való beszélgetésekre” – fogalmazott Bodog a szaktárca által kiadott közleményben. A miniszter szerdán találkozott Laurenţiu Mihai CNAS-elnökkel, akivel a 2006/95-ös számú egészségügyi törvény lehetséges módosításairól egyeztetett. A hivatalos beszámoló szerint a megbeszélésen elsősorban olyan intézkedésekről esett szó, amelyek visszaszoríthatják az egészségügyi rendszerben a bürokráciát és könnyebb hozzáférést biztosítanak a pácienseknek a különböző szolgáltatásokhoz. A tervek között szerepel, hogy

bővítik azoknak a szakembereknek a körét, akik ártámogatott receptet írhatnak fel a páciensnek, így a háziorvosok mellett a szakorvosok is felírhatnak majd ingyenes vényt.

Kilátásba helyezték továbbá, hogy a háziorvosokat nem kötelezik arra, hogy bevezessék az egységes elektronikus rendszerbe páciensük adatait, ha az illető írásban vállalja, hogy személyes vagy vallási okokból ezt visszautasítja. Egy másik tervezett intézkedés alapján

több, jelenleg kötelező papíralapú formanyomtatvány kitöltése alól felmentenék az orvosokat, akiknek így több idejük jutna a konzultációra.

A háziorvosok úgy vélik, a CNAS által beharangozott módosítások valóban választ jelentenek többször hangoztatott kéréseikre, illetve hozzájárulhatnak ahhoz, hogy hatékonyabbá váljon a biztosítottak ingyenes szolgáltatásokhoz való hozzáférése, de továbbra is várják a konkrét intézkedéseket. A szövetség és a munkáltatói szervezet ugyanakkor ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a biztosító mellett számos bizottságnak, felügyelőségnek és más, nem egészségügyi állami hatóságnak kell rendszeresen iratokat, beszámolókat, adatbázisokat küldeniük, ezt pedig teljesen indokolatlannak tartják. Hozzáteszik, az egészségügyi minisztérium és a biztosítási pénztár javaslataira régóta várnak nemcsak az orvosok, hanem a páciensek is.

„Látszatintézkedések”

Némiképp különvéleménye van a háziorvosokat tömörítő országos szövetség álláspontjánál Soós-Szabó Klárának, a háziorvosok Hargita megyei szövetsége elnökének. Úgy véli, látszatintézkedésekből áll a tervezet, olyan javaslatokat tartalmaz, amelyeket már a jelenlegi törvények is előírnak – csak a gyakorlatban másképp működnek –, illetve olyanokat, amelyek korábban részüket képezték az előírásoknak, de a törvénymódosításokkal kikerültek azokból. Előbbire példaként azt a javaslatot hozta, hogy csak a kezelést jóváhagyó szakorvos írhassa fel a betegnek a kedvezményes gyógyszert. Ezt a jelenlegi törvények is előírják, a beteget gyakran mégis a háziorvoshoz küldik receptért – mondta Soós-Szabó Klára. A tervezet azon részével kapcsolatban, amely szerint a betegek a háziorvos által kijelölt közeli rendelőbe mehetnek ellátásért, amennyiben orvosuk nem talál helyettesítőt szabadsága idejére, Soós-Szabó Klára azt közölte, korábban a biztosítási pénztár feladata volt listát készíteni azokról az orvosokról, akik helyettesítést vállalnak, de végül ezt a feladatot is átruházták a háziorvosokra.

A háziorvosok Hargita megyei szövetségének elnöke szerint egyébként semmi jelentősége nincs a tervezetnek, amíg nem készül róla törvény, illetve amíg a szaktárca, valamint az egészségbiztosítási pénztár nem vállal minden megoldásra váró probléma esetében határidőket.

Sajtóközleményekkel nem lehet megoldani a problémákat, ahhoz kormányrendelet és vállalt határidők kellenek

– fogalmazott az érdekvédelmi tömörülés megyei elnöke.