Édesapját legyőzve lett a vár legjobb íjásza a 12 éves Móréh Tamás

A Múzeumok éjszakája alkalmából szervezett versenyt immár negyedjére szervezte meg a Marosszéki Íjászok Egyesülete. A szervezet egyik legnépszerűbb versenyét a marosvásárhelyi vár adottságai ihlették, így a feladatok kötődnek egy képzeletbeli várbevételhez, a verseny tétje természetesen az, ki lesz a vár legjobb íjásza.

Környékbeli és messzi földről érkező íjászok mérik össze képességeiket A Marosvásárhelyi Íjászok Egyesületének egyik legnépszerűbb versenye A vár legjobb íjásza elnevezésű megmérettetés. Vásárhely középkori várának adottságait kihasználva mérik össze a környékbeli és messzi földről érkező íjászok a képességeiket. A Marosvásárhelyi Íjászok Egyesületének egyik legnépszerűbb versenye A vár legjobb íjásza elnevezésű megmérettetés. Vásárhely középkori várának adottságait kihasználva mérik össze a környékbeli és messzi földről érkező íjászok a képességeiket.

Az íjászokra idén is érdekes célok vártak: volt koronglövés, amikor fegyvergyakorlásra használt cserépkorongokat kellett célozni, de törököt is kellett lőni, valamint rókát, hegyi kecskét és őzet is. Természetesen itt nem igazi állatokra vagy ellenségre kell gondolni, a szervezők ötletes megoldásokat vetettek be, hogy illusztrálják a célpontokat, volt előbukkanó céltábla, de mozgó célpont is, lőttek várfalról, karzatról, sőt „lóról” is a versenyzők.

A csaknem száz versenyző szerte Erdélyből érkezett Marosvásárhely középkori várába versenyezni, de a határon túlról is szép számmal jelentkeztek, Hajdúböszörmény, Petneháza, Debrecen, Téglás is képviselte magát a versenyen.

Voltak gyerekek, idősek, nők is a versenyzők közt, a legfiatalabb éppen egy hat év körüli kislány volt, aki Kolozsvár környékéről érkezett a megmérettetésre családjával.