Eddig csak félgőzzel indult be a székelyföldi turizmus

Kiszámíthatatlanabb a turisztikai idény, mint más években. Sokan csak az indulás előtti napokban mernek szállást foglalni

„Félgőzzel beindult a turizmus, de még nem vagyunk azon a szinten, mint 2019-ben. Reménykedünk benne, hogy amint a rossz időjárás elmúlik, az idegenforgalom is fellendül Tusnádfürdőn” – fogalmazott megkeresésünkre Molnár Ákos, a Tusnádfürdői Turisztikai Egyesület vezetője. Elmondása szerint

a csoportos foglalások már elkezdődtek és a konferenciaturizmus is újraindult Tusnádfürdőn, a vendéglátók pedig remélik, hogy a nyaralásukat egyénileg megszervezőket meggyőzi a nyáron Tusnád vonzáskörzete.

A tusnádfürdői szálláshelyeken a telítettség mértéke 20 és 60 százalék közt mozog, az üdülőtelepülés vonzerejét növeli az is, hogy nemrég megnyílt a wellnessközpont, ugyanakkor abban is bíznak, hogy ez majd a nyárias idő lejártával is forgalmat hoz a helyi panziókban. Molnár Ákos arról is tájékoztatott, hogy a járvány miatt a mintegy 10 százalékos részarányt jelentő külföldi turizmus teljesen megszűnt Tusnádfürdőn, de

a korlátozások lazításától azt várják, hogy újból érkeznek majd turisták Magyarországról, Németországból, Izraelből és a Moldovai Köztársaságból.

Több turistára számítottak

Az utóbbi hetekben még egy átlagos tavaszi szezonban mérthez volt hasonló a foglalások száma Parajdon. Moldován László, a Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület elnöke lapunknak elmondta, hogy a vendégfogadásból élők remélik, ennek az az oka, hogy idén kitolódott az érettséginek és a tanév végének az időpontja.

Számításaik szerint idén július 20-tól augusztus 20-ig fog tartani az idegenforgalmi főszezon Parajdon.

A turisztikai egyesület vezetője azt is a járványhelyzet számlájára írja, hogy a nyaralásra készülők nem mernek hosszú távra tervezni, sokan csak két, három nappal az indulás előtt foglalnak szállást, és a foglalások hossza is 3-4 napra rövidült a korábbi években megszokott 7-8 napos átlaghoz képest.

Más években ilyenkor már rég le vannak foglalva a szállások. Szerintünk nem lesz jobb ez az év, mint a tavalyi. Többre vártunk, de azt a számot nem fogjuk elérni, mint tavaly, legfeljebb a közelében járunk majd. Mi sem tudjuk az okát, mind azt hittük, hogy most berobban a turizmus Parajdon

– mondta el sajnálkozva Moldován László. Parajdon egyébként

nemrég megnyílt a felújított wellnessközpont, hétfőn pedig a strand is, nyitva van a lepkeház is, továbbá teljesen felújították a sószorost is, így azon esős időben is végig lehet menni.

Kikapcsolódási lehetőségek tehát vannak, de az idegenforgalom mégsem indult be annyira, mint amennyire számítottak – jegyezte meg a turisztikai egyesület képviselője.

Várják az újabb lazításokat a vendéglátók

Amikor az időjárás engedi, jó a látogatottság Szovátán, ahol már majdnem két hete látogatható a Medve-tó is.

Picit gyengébb az idegenforgalom, mint a járvány előtti években ebben az időszakban, de a helybéli vendéglátók ennek okát a csapadékos időjárásnak tulajdonítják

– tudtuk meg Bereczki Istvántól. A Szovátai Turisztikai Egyesület vezetője elmondta, Szovátán jelenleg nagyjából 70-80 százalékos a foglalások mértéke, és határozottan érződik a korlátozások lazításának a hatása. Abban reménykednek, hogy

a hónap közepétől újabb lazítások lesznek, jelenleg ugyanis legfeljebb 75 százalékos telítettséggel működhetnek a szálláshelyek, és ezt csak akkor léphetik túl, ha minden vendég be van oltva koronavírus ellen.

Tapasztalata szerint azonban ilyen helyzet soha nem fordult még elő. Az üdülőtelepülés szálláshelyeit működtető vállalkozók bíznak benne, hogy az idei szezon kitart legalább addig, amíg nyitva tart a Medve-tó, egyelőre azonban még alig vannak szeptemberre foglalások. „Mindenki fél szerintem. Nem tudják, mi lesz akkor.

Tavasszal is az volt, hogy csütörtöktől jöttek a foglalások hétvégére. Nem mertek jóval korábban foglalni

– emlékezett vissza Bereczki István.