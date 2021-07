Mobilapplikáció segítségével is bejárhatjuk Szovátát

Mobiltelefonon is tájékozódhatunk arról, hogy hova érdemes elmenni, mit érdemes megnézni a sós vizű Medve-tóról híres Szovátán. A Visit Sovata okostelefon-alkalmazást, a megjelenését követő pár órán belül sokan letöltötték.

A mobiltelefonos applikáció is segíthet a szovátai kiruccanásunk megtervezésében. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A szovátai turisztikai információs irodának Facebook-oldala is van, de most mobiltelefon-alkalmazás révén is elérhetőek a turisztikai látványosságok, szabadidős tevékenységek, a felfedezésre érdemes természeti és épített örökségek.

A Visit Sovata alkalmazás segítségével kiválaszthatjuk, hogy rövid vagy hosszútávú sétát szeretnénk tenni Szovátán és környékén. Az ajánlatok között szerepel a Medve-tavat és a különböző sós vizű tavakat összekötő sétány körbejárása, de hosszabb túrák is.

El lehet menni pontos térkép segítségével például a 18 kilométerre levő Nagymező-havasra, de a Görgényi-havasok fő gerincére is, ami a fürdővárostól 36 kilométerre található.

Az applikációban nemcsak szovátai sétákat, túrákat ajánlanak, hanem a környező települések, környék természeti szépségeit is népszerűsítik. Aki kerékpárral szeretné végigjárni a Só-útját, az is pontos térképet kap az applikáción.

A legnépszerűbb szálláshelyet, vendéglőket és szórakozóhelyeket is végig lehet nézni a Visit Sovata alkalmazásban, de ha szovátai pénzváltót, gyógyszertárt keresünk, ebben is útba igazítást kaphatunk. Van egy események menüpont is, ide töltik fel a időszerű rendezvényeket. Az alkalmazás révén megtudhatjuk, hogy

lehet csónakázni a Tivoli tavon, de a közelben kalandpark is van és a sétahintózásról is tájékoztat az applikáció.

A közelben levő érdességek címszó alatt népszerűsíti az applikáció a kibédi falumúzeumot, az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastélyt, a Kőrispataki Szalmakalap-múzeumot és a Mikházán levő ferences kolostort is.

Az ingyen letölthető applikáció segítségével megtervezhetjük szovátai nyaralásunkat, de ha idén nincs alkalmunk, lehetőségünk eljutni a Maros megyei fürdővárosba, akkor otthonról is barangolhatunk a csodaszép tájakon, megnézhetjük a település és környéke érdekességeit.