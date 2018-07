Ebben a formában nem lesz többé Gézengúzok

A hétvégén még várják a gyerekeket a jól ismert népi játékok • Fotó: Haáz Vince

Harmadik éve lehet gyerekfesztiválozni Maros megyében, természetesen nem csak Maros megyei családoknak. A szervezők három évvel ezelőtt úgy tervezték a rendezvényt, hogy egy természetközeli, műanyagmentes fesztivál legyen, amely kísérletet tesz arra, hogy szülő és gyermek számára izgalmas, tanulással, nevetéssel és szórakozással egybekötött programot, ezáltal pedig minőségi időtöltést biztosítson.

Az elgondolás bejött, évről évre egyre többen akartak részt venni a gyerekfesztiválon, amelynek az otthont adó Pásztortűz Panzió véges területe határokat is szabott,

ezernyolcszáz embernél többet nem tudtak fogadni a rendezvényre.

Idén azonban a nagy érdeklődésre való tekintettel két Gézengúzok Gyerekfesztivált szerveztek, így a július első hétvégéjén zajló után három héttel, július 27–29. között ismét gyerekzsivajtól lesz hangos Nyárádszentlászló.

A nyárádszeredai önkormányzat és a Gézengúzok Gyerekfesztivál csapata szervezi, ezért a Nyárádmenti Gézengúzok nevet viseli ez a fesztivál, de koncepciójában ugyanaz, mint az előzők, s a program is csak minimálisan változik, így aki július elején nem tudott részt venni, most bepótolhatja a lemaradást. Ismét lesznek gyerekkoncertek, ezúttal az Eszterlánc mesezenekar és a Mesehetes lép fel. De nem marad el a körhintázás sem, a gyerekek kipróbálhatják az elektromos autót, próbára tehetik magukat az ügyességi játékoknál, fizikai és kémiai kísérleteket végezhetnek a Tudományok Házában, néptáncolhatnak, és tíznél is több kézműves foglalkozás során költhetik el a megszerzett petákokat. A szülők sem fognak unatkozni, hiszen számos előadáson vehetnek részt a Védem térben, esténként pedig táncház, népdaléneklés lesz.

A rendezvény főszervezője, Boda L. Gergely elmondta, ebben a formában nem lesz többet Gézengúzok Gyerekfesztivál, ugyanis a szervezés több idegeskedést, csalódást okozott, mint örömet.

A jegyvásárlás körüli cirkusz, az, hogy magyarázkodnunk kell, hogy miért nem szervezzük több embernek, máshol, máshogy, hogy a rendezvényen veszekedni kell a szülőkkel, hogy ne oda parkoljanak, ahol lezárják a forgalmat… Ezek mind olyan dolgok, amik miatt nem éri meg megszervezni a rendezvényt, legalábbis ebben a formában nem. Mi igazából azt akartuk, hogy a gyerekeinknek szervezzünk valami jót

– fogalmazott a Gézengúzok főszervezője, aki egyike volt a rendezvény megálmodóinak. Az ötletet a Székölykök gyerekfesztivál adta, amelyet a felső-csernátoni Ika váránál szerveztek öt éven át, a legutolsót 2015-ben.

Lehet még jegyet kapni



A fesztiválra jegyeket a Nyárádmente Kistérségi Társulás irodájában lehet kapni, Nyárádszeredában, a Bocskai tér 45. szám alatt. Érdeklődni, jegyeket foglalni a 0745-098 766-os telefonszámon lehet.