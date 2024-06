E-számlázás: jövő hónaptól már borsos ára lehet a mulasztásoknak

hamarosan már következményei is lesznek annak, ha a vállalkozások nem töltik fel időben az elektronikus számlákat az adóhatóság rendszerébe.

Öt napon belül kell ezt megtegyék, ez már eddig is így volt, csak mindeddig nem kaptak pénzbírságot a mulasztók – korábban 5 munkanapon belül kellett feltöltsék az e-számlákat, majd ezt 5 naptári napra csökkentették – tájékoztatott Dimén Hunor Dénes, a Hargita Megyei Közpénzügyi Igazgatóság vezetője.

A pénzbüntetés nagysága 1000-től 10 000 lejig terjed, a bírság pontos értékét meghatározza az is, hogy például mennyire nagy az érintett vállalkozás, és az áfa nagysága is. „Két- háromféle büntetés is van, amit kaphatnak, de alapjában véve 1000 és 10 000 lej között van a büntetés értéke” – mondta Dimén Hunor Dénes.

Hirdetés

Hargita megyében mintegy 17 000 cég működik, továbbá nagyjából ugyanannyi bejegyzett magánszemély (PFA) van még, ezek mind kötelezően kell használják az e-számlázási rendszert. Működik továbbá néhány ezer egyesület is a megyében, ezek alkalmanként kell feltöltsenek elektronikus számlákat a rendszerbe.