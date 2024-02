Sok megkeresést kap az e-számlázási rendszerrel kapcsolatban a pénzügy

Nagyon sok megkeresést kap a Hargita Megyei Közpénzügyi Igazgatóság a januártól kötelezővé vált elektronikus számlázással kapcsolatban. A vállalkozások képviselői leggyakrabban az Egyéni Virtuális Térbe (SPV - Spațiul Privat Virtual) való belépéshez kérnek segítséget az intézménytől. Központi szinten folyamatosak a finomhangolások, azért is tapasztalhatók akadozások az e-számlázási rendszer működésében – tudtuk meg Dimén Hunor Dénestől, az intézmény vezetőjétől.

Ez azonban már kötelező, és halogatni is csak március végéig lehet. Április elsején ugyanis már fel kell legyenek töltve az adóhatóság rendszerébe a vállalkozások által az év eleje óta kiállított számlák, és

A kötelezettség a jogi személyek által más jogi személyeknek kiállított számlákra vonatkozik – tehát például amikor egy cég egy másik cégnek számláz –, de ez a legkisebb vállalkozási formákra, például az egyéni vállalkozásokra (II – întreprindere individuală) is kiterjed.

Ha a rendszer bírni fogja a nagy igénybevételt, nem lesz baj „Nagyon sokan érdeklődnek és a segítségünket kérik elsősorban abban, hogy a SPV-be be tudjanak jelentkezni. Voltak az év elején problémák, többszöröződtek a számlák, de ezeket mind megoldották, és

– mondta a témával kapcsolatos megkeresésünkre Dimén Hunor Dénes, a Hargita Megyei Közpénzügyi Igazgatóság vezetője. Azt még nem tudják – válaszolta kérdésünkre –, hogy Hargita megyében mennyien használják az e-számla-rendszert azok közül, akikre a kötelezettség vonatkozik, ugyanis az ezzel kapcsolatos adatok Bukarestbe futnak be és onnan még nem küldtek ilyen jellegű tájékoztatást.

1000-től 5000 lejig terjed az április elejétől kiszabható pénzbírságok értéke, továbbá a be nem vezetett számla áfa-értékét is be kell fizesse a mulasztó.