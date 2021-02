Drasztikusan visszaesett az útlevéligénylés Háromszéken

Képünk illusztráció • Fotó: Thomas Campean

A prefektúra honlapján közzétett jelentés szerint tavaly összesen 4283 kérést iktattak, ebből 741-et egyszerű, ideiglenes útlevélre, és 3542-öt elektronikus úti okmányra. Egy évvel korábban Kovászna megyében 11 006 személy kért útlevelet. Arról is beszámolnak, hogy tavaly a megyei útlevélosztály 174 esetben függesztette fel a szabad utazás jogát, különböző bírósági döntések következményeként.

Hasonlóképpen a Kovászna Megyei Gépjárművezetői Engedélyeket Kibocsátó és Járműbejegyzési Közszolgálat (DRPCIV) tevékenysége is csökkent egy év alatt. Tavaly Kovászna megyében összesen 8542 gépjárművezetői engedélyt állítottak ki, miközben egy évvel korábban 12 434-et. Tavaly 259 háromszéki külföldön szerzett jogosítványát cserélték ki romániai dokumentumra, ez a szám is 44-gyel kisebb mint egy évvel korábban. Ugyancsak a járványhelyzettel magyarázzák, hogy visszaesett a gépjármű adás-vétel, tavaly 3845 gépkocsival kevesebbet írtak be a forgalomba vagy töröltek a nyilvántartásból, mint 2019-ben. Tavaly 22 858 gépjármű bejegyzési vagy törlési kérést iktattak, miközben egy évvel korábban 26 703 ilyen jellegű kérés futott be.