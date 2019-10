Drasztikusan csökkent a véradók száma

Nehezen vesszük rá magunkat, pedig egészséges is a váradás • Fotó: Haáz Vince

Csak Maros megyében naponta legalább 65 donorra volna szükség ahhoz, hogy elegendő vér legyen a fontos beavatkozásokra, a műtétekre, és biztosítani tudják a regionális kórház minden szükségletét. Sajnálatos módon, mint Marinela Lazăr doktornőtől, az intézmény sajtószóvivőjétől megtudtuk,

októberben nagyon lecsökkent a véradók száma.

Hétfőn ugyan 65-en voltak, kedden azonban már csak 40-en, de vannak olyan napok, amikor ennél is kevesebben élnek a lehetőséggel. A doktornő a Székelyhonnak elmondta, vidékre is járnak, Segesvárra és Szászrégenbe terepre, és ott fogadják a véradókat, hiszen sokan a távolságra hivatkozva nem akarnak vért adni.

Minden csepp vér életmentő lehet, ezért arra biztatunk mindenkit, aki megteheti, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez egészséges is, és felér egy orvosi vizsgálattal, hiszen vérvétel előtt kikérdezik a jelentkezőt az egészségi állapotáról, és ha a levett vérben valami rendellenességet fedeznek fel, arról is tájékoztatják az érintetett

– magyarázta Marinela Lazăr. Kérdésünkre, hogy általában milyen rejtett betegségeket szoktak felfedezni, elmondta, legtöbben például nem tudnak arról, hogy B vagy C típusú hepatitiszük van.

A Maros megyei vérközpont rendszeresen kap készítményeket a Hargita, Beszterce és Szeben megyei vérközpontoktól, hiszen Marosvásárhelyen több kórházi osztályon az átlagosnál nagyobb mennyiségre van szükség, mivel több megyéből érkeznek ide páciensek életmentő műtétekre, kezelésekre. Jó hír azonban, hogy

Marosvásárhelyen a vérközpont felhívására a közlekedési rendőrök és a műszaki egyetem hallgatói tömegesen mentek csütörtökön vért adni, így segítve a rászorulókon.

HIRDETÉS

A csíkszeredai vérközpontnál is drasztikusan lecsökkent a véradók száma az elmúlt hetekben. Míg a valós szükségletek fedezéséhez napi 20–25 véradóra lenne szükség, Kopacz Ildikó doktornőtől, a vérközpont vezetőjétől megtudtuk, hogy múlt pénteken csak hárman voltak, és a héten is naponta tíznél kevesebben. Arról is beszélt, hogy rendszeresen járnak vidékre, Székelyudvarhelyre, Gyergyószentmiklósra, Zetelakára, Székelykeresztúrra, és ott is fogadják a jó szándékú embereket.