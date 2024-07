Donald Trump szívélyes üdvözletét is átadta Orbán Viktor Tusványos résztvevőinek

Óriási az amerikai elnökválasztás tétje – jelentette ki egyebek mellett Orbán Viktor szombaton Tusnádfürdőn. Magyarország miniszterelnöke azt is elmondta, hogy már Tusnádfürdőn volt, amikor egyeztetett telefonon Donald Trump republikánus elnökjelölttel, akinek megpróbálta elmagyarázni, hogy hol is van ő most tulajdonképpen.