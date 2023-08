Dobtáborba várják a gyerekeket és a fiatalokat

7 és 18 év közötti gyerekeket és fiatalokat várnak a Tónidob perkúciós táborba Gyergyószentmiklósra. A résztvevők Cserey Csaba dobművésztől és Cserey Both Zsuzsa tánc- és énekoktatótól szerezhetnek ismereteket a ritmusok világából.

A Tónidob perkúciós táborra a harmadik alkalommal kerül sor, ezúttal augusztus 28. és 31. között. A Gyergyószentmiklós közelében csendes erdei környezetben zajló táborban egyéni és csoportos foglalkozások során ismerkedhetnek meg a gyerekek és fiatalok az ütőshangszerekkel, a ritmusok fortélyaival.

Cserey Csaba az ország egyik legnevesebb dobművésze és Cserey Both Zsuzsa néptánc- és népdaloktató vezeti majd a foglalkozásokat, ahová kezdő és haladó dobosokat is szívesen látnak. Kottaoktatás, kézműves foglalkozások is szerepelnek a tábori programban – mondta el Molnár Cs. Attila szervező. A táborra, amelynek létrejöttét a Csata testvérek, Hunor és Attila segítik, augusztus 25-ig lehet még jelentkezni.

Hirdetés

A táborba jelentkezni a 0742-067 621-es telefonszámon lehet.