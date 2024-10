Diósi László: nem látom azt a döntéshozót, aki azt merné mondani, hogy „vedd a magyart!”

– Néhány mutatón kívül – amelyek az ország makrostabilitását meghatározza – gyakorlatilag nincs gond. Ahol probléma van: az egyik a külkereskedelmi mérleg hatalmas hiánya, a másik pedig az éves költségvetési hiány, a folyamatosan növekvő eladósodottság és külső finanszírozási igény. Utóbbihoz a jegybanknak semmi köze, azt ugyanis a kormány „csinálja”, abban pedig két dolgot kell szemügyre vennünk: az éves költségvetési hiányt, ami évek óta növekszik és a bevallások szerint idén közel hét százalék lesz, de az év végére lehet akár nyolc is. Ez egyébként a teljes eladósodottságot figyelembe véve – ahová ez a hét-nyolc százalék még úgymond becsatornázódik –, még nem katasztrofális, ugyanis

– A Romániai Magyar Üzleti Egyesület (RMÜE) elnökeként kerestük fel Önt, ezért most ebben a minőségében kérdezem: hogy vannak az RMÜE-tagok?

Ami viszont tényleg probléma Romániában, az az adósság struktúrája: viszonylag kevés megy beruházásokra (az is csak a legutóbbi években), és

Olaszország például 138, Franciaország 110 százalékon van. Tehát mindenki eladósodik, néhány kivétellel: például Luxemburg, Csehország, Hollandia, Svédország, Dánia és Bulgária. Utóbbi hagyományosan nagyon konzervatív költségvetési politikát folytat, ez nyilván azt is jelenti, hogy nem használnak ki lehetőségeket.

– A probléma az állami szektorban dolgozók, vagyis a „budzsetárok” nagyon nagy száma, illetve aránya és a viszonylag kicsi hatékonysága a többiekhez képest. Másik gond a foglalkoztatottak aránya is a népességen belül:

Nálunk tehát az okozza a fő problémát, hogy nagyon kevés a foglalkoztatott és nagyon sok a közalkalmazott és más eltartott, a rájuk fordított költségekből telhetne másra is – például a legendás hatszázalékos oktatási képzésre. Tehát kicsi a valódi adóbevétel – persze azért is, mert alacsony az adóbehajtás hatékonysága:

A következő hiba a külkereskedelmi mérleg, ami azért alakult ki így, mert a román GDP, azaz a bruttó hazai termék növekedése az elmúlt harminc évből legalább huszonöt éven keresztül fogyasztásra alapult, miközben a fogyasztás jelentős részben importból valósult meg, és ez a mai napig is így történik. Magyarán:

Ugyanakkor azt látjuk, hogy kevés a munkáskéz, most lenne jó az a sok millió munkás, aki külföldre, Nyugat-Európába vándorolt; tudjuk, hogy se pásztor, se építőmunkás, se vendéglátós nincs elég az országban. Ezzel szemben készen kapott olyan embereket a Nyugat, akiket a román állam oktatott, képzett. Ráadásul nem itthon, hanem ott fizetnek nyugdíjjárulékot, adót. És hiába utalnak haza évente 6–8 milliárd eurót – ami a külföldi beruházások mellett nagyjából egyensúlyban tartja a devizaháztartást –, ettől függetlenül az ő nyugdíjjárulékaik és adóbefizetéseik borzasztóan hiányoznak a költségvetésből.

– Az elsődleges hatások a háború első évében, 2022-ben voltak, ezek pedig – a bizonytalanságok, a kiszámíthatatlanságok miatt – elsősorban az energiaárakban jelentkeztek. Az első háborús esztendő után a piacok gyakorlatilag beárazták ezeket a kockázatokat. Tehát azt látjuk, hogy az energiapiac stabilizálódott; kiugrások, drágulások nyilván vannak, például amikor az ukránok elkezdték támadni az orosz olajlétesítményeket, vagy amikor a tengeri hajózás került veszélybe. De az árakat alapvetően a világpiaci kereslet mozgatja, azon belül is főleg Kína és az Egyesült Államok növekedése. Az megállapítható, hogy a háborús konjunktúrából az Egyesült Államok gazdasága egészen jól jött ki.

– Tágítsuk a kört és térjünk ki az orosz–ukrán háború következményeire is, természetesen csakis a gazdasági folyamatokra figyelve.

Ha megnéznénk a folyamatosan bővülő román–magyar kapcsolatokat, meglepődnénk, hogy Magyarországról rengeteg feldolgozatlan termék érkezik be az országba (nyers tej, hús), mert ezekből a javakból is kevés a belföldi termelés.

– Minket az mindenképp érint, hogy a nyugat-európai gazdaságok szenvednek. Ennek is két oka van. Egyrészt az energiaárak miatt, másrészt pedig amiatt, hogy sok más piac az európai kapacitásokra ácsingózik. Ilyen piac például az Egyesült Államok, amely nagyon komoly, százmilliárd dolláros környezetvédelmi programot fogalmazott meg, amivel környezetbarát támogatásokkal egész iparokat vonzanak Európából is az Egyesült Államokba. Ezért sok európai vállalat úgy döntött, hogy bezárja az európai telephelyét és áttelepszik az Atlanti-óceán túlpartjára.

– Így van, a Covid után azért volt olyan hihetetlen méretű az infláció, mert két dolog volt, ami ezt „vezérelte”, mind keresleti, mind kínálati oldalon (általában egy szokott lenni). Egyrészt a lezárások alatt az emberek otthon ültek és nem tudtak kirándulni, költekezni, ezért a járvány után rengeteg pénz megjelent a piacon, mindenki vásárolni, kirándulni akart; a sok pénzre azonban nem volt több termék és szolgáltatás rövid távon, ezért elszálltak az árak. A másik hatás: az energiaárak is elszálltak, és azon keresztül minden más, például az élelmiszerárak. Mostanra mindkettő lecsengett, az árak pedig 12–14 hónap után beálltak.

Ami bennünket érint, azok inkább a másodlagos hatások, amik az európai országokon keresztül gyűrűznek be hozzánk, például a drága energia miatt. A német, az olasz és a francia gazdaság gyengélkedése biza a román exportorientált részre is erősen rányomja a bélyegét. Ugyanakkor még egyszer mondom: a tőkepiacok jól vannak, az első háborús év bizonytalansága után a piacok beárazták, hogy ha majd egyszer véget ér az orosz–ukrán háború, akkor lesz egy pozitív kilövés, mint ahogy a koronavírus-járvány után történt.

az országban kétszer negyvenkét kilométer utat kellene megépíteni a Déli-Kárpátokban: az Olt völgyében és a Prahova völgyében; ha ezek elkészülnének, a fél ország boldogabb lenne és a gazdaság is felélénkülne,

mint ahogy Konstanca környékén is az autópálya elkészülte után.

És ha megnézzük az olyan adatokat, mint a munkanélküliségi számok, akkor azt látjuk, hogy a nagyvárosokban, Bukarestben, Kolozsváron, Temesváron egy százalék alatti a munkanélküliségi ráta. Ilyen szinte nem is létezhet, hiszen a munkanélküliség természetes rátája 5–6 százalék. Az egy százalék alatti munkanélküliség is okozza a költségek növekedését a nagyvárosokban, hiszen kifeszített az egész piac. Az így kialakuló drágaság és kapacitáshiány a növekedés gátja is lesz előbb-utóbb. Ezzel szemben sok olyan megye van, ahol a segélyen élők és a közalkalmazottak száma meghaladja a versenyszektorban dolgozókét. Belső tartalékaink tehát vannak, de ez egy olyan átfogó országstratégiát igényelne, amely a vidéki területek fejlesztésére (infrastruktúra, oktatás) irányul. Az összes többi jönne magától.

– Ha már ott tartunk, hogy az országnak befelé is kellene fejlődnie, kérem, hogy egy belső területről, Székelyföldről is beszéljünk. Két évtizednyi romániai tartózkodása alatt mit tapasztalt ezzel a régióval kapcsolatban?

– Több dologból kell kiindulnunk. Egyrészt a vállalkozókról kell beszélnem, és nagyon örömteli, hogy rengetegen, egyre többen jönnek el a képzéseinkre, ők tehát akarnak fejlődni, rá is szánják erre a pénzüket. Ez össze sem hasonlítható azzal a pillanattal, amikor én 19 éve ide érkeztem. Akkor jóval zárkózottabb volt ez a közösség, sokkal kisebb nyelvi és vállalkozói kompetenciával rendelkeztek. A megtakarításokról is kell beszélnünk: a megtakarítások és a hitelek aránya továbbra is országos szinten itt a legkedvezőbbek.