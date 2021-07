Csütörtökig tölthetik ki jelentkezési űrlapjukat a kilencedik előtt álló diákok

A számítógépes elosztást július 24-én tartják, és a bejutottak listáit az iskolák hirdetőtábláin is közzéteszik • Fotó: Gecse Noémi

Az oktatási minisztérium által közzétett, a 2020–2021-es tanévre vonatkozó középiskolai felvételi naptár szerint a számítógépes elosztási űrlapok kitöltésére július 16–22. között kerül sor, az esetleges hibák ellenőrzésének és javításának határideje pedig július 23-a. A számítógépes elosztás július 24-én lesz, és a bejutottak listáit az iskolák hirdetőtábláin is közzéteszik. A középiskolákba való jelentkezéshez az országos értékelő vizsga átlaga 80 százalékban számít. A felvételi általános kiszámításánál az 5–8. osztály átlagát is figyelembe veszik – ez utóbbit húsz százalékban számítják bele a végleges jegybe.

Az elosztási algoritmus

Az elosztási algoritmust a program fejlesztői részletesen ismertették. „Első lépésként a felvételi szoftver sorra veszi az egyes diákokat, kezdve a legmagasabb átlaggal, és csökkenő sorrendben folytatja. Második lépésként minden tanuló esetében először a lapon szereplő első lehetőséget vizsgáljuk meg. Maradtak még helyek? Ha igen, akkor a tanulót az elsőként feltüntetett szakterületre osztják be, és továbbhaladnak a következő tanulóhoz. Ha nem maradtak helyek a tanuló által elsőként feltüntetett szakon, akkor a tanuló űrlapján szereplő második lehetőségre, majd szükség esetén a harmadikra lépnek, és így tovább, amíg nem találnak olyan szakirányt, ahol van szabad hely, vagy amíg a lehetőségek ki nem merülnek. Ha az űrlapon szereplő összes lehetőség kimerül, de egyikben sincs több szabad hely, a tanuló nem kerül be egyik szakra sem” – összegzik a program fejlesztői az elosztás lépéseit.

Azonos felvételi átlag esetén

Ha két jelentkezőnek azonos a felvételi átlaga, akkor a következő szempontok alapján osztják el a helyeket: figyelembe veszik az országos felmérővizsgán elért átlagot, az 5-8. osztály átlagát, a román nyelv és irodalom vizsgán elért eredményt, a matematika vizsgán, illetve a magyar nyelv és irodalom vizsgán elért eredményt, amennyiben a diák magyar tagozatra kíván bejutni. A fejlesztők megjegyzik,

az elmúlt évek bejutási átlaga csak tájékoztató jellegű. Lehetséges, hogy idén sokkal magasabb lesz a bejutás alsó határa, mint a korábbi években, de lehet alacsonyabb is.

Azt tanácsolják a jelentkezőknek, hogy töltsenek ki minél több lehetőséget a megfelelő sorrendben, azaz a számukra legvonzóbb szaktól a legkevésbé kívánatosig. A kellemetlen helyzetek elkerülése érdekében a diákok győződjenek meg arról, hogy a jelentkezési lapon szereplő összes adatuk helyes. Mint írják, a gimnáziumi helyek száma elegendő ahhoz, hogy minden jelentkezőt el lehessen osztani, ha elegendő és reális választást jelölnek meg az űrlapon.

Nem változott a magyar osztályok száma

Maros megyében nem változott a magyar tannyelvű kilencedik osztályok száma, ugyanannyi indul el idén is mint tavaly, nem is indulhat el több, hiszen a gyereklétszám is jóval kevesebb a tavalyhoz képest – tájékoztatott korábban Illés Ildikó, Maros megye főtanfelügyelő-helyettese. Az elmúlt évben 1600 nyolcadikos volt megyeszinten, idén pedig 1300 iratkozott be az országos próbavizsgára, és végül ezer tanuló volt jelen. Hargita megyében jóváhagyták idén az összes betervezett nappali kilencedik osztályt, viszont esti- és posztlíceumi képzések esetében egy-egy osztállyal kevesebbet hagyott jóvá a minisztérium. Kovászna megyében esti tagozatról vágtak ki néhányat a kért osztályok közül, de itt is az összes betervezett nappali tagozatos kilencedik osztályt elindíthatják.