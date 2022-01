Hargita megye: nagy a csend a rendőrségeket is érintő csúszópénzgyanús ügyben

Tömve vannak a háziorvosi rendelők

Jelentősen nőtt az akut légúti fertőzések száma Székelyföld-szerte. A háziorvosi rendelőkben szinte egymásnak adják a betegek a kilincset. Szezonja van most amúgy is a légúti fertőzéseknek, de nap mint nap találkozni koronavírusfertőzéssel is.