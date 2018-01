Csúsznak a járdák, törnek a csontok

Sokan a jeges vagy havas járdákon, utakon estek el, szenvedtek sérülést • Fotó: Veres Nándor

A hétvégén több volt a sérült, mint máskor, egy átlagos napon a csíkszeredai kórházban. Főképp ficamok, végtagtörések, illetve hasonló sérülések fordultak elő – tudtuk meg Demeter Ferenc kórházmenedzsertől. Mint mondta, általában naponta öt ortopédiai jellegű sérülést látnak el,

péntektől kezdődően azonban ez a szám megugrott, olyan is előfordult, hogy több mint tizenöt személyt szállítottak be a sürgősségre ilyen sérülésekkel. A legtöbben vasárnap voltak

– tette hozzá.

Ezt erősítette meg Kacsó Jolán, a kórház sürgősségi osztályának főorvosa is. Mint fogalmazott, a hétvégén több páciens volt a sürgősségen, mint más hétvégéken szokott, de még a hétköznapokhoz képest is jóval többen voltak.

Sokan a jeges vagy havas járdákon, utakon estek el, szenvedtek sérülést. Ezek nagy része ficam vagy törés, többeket műteni is kellett emiatt. Továbbá nagyon sok téli sportokat űző személyt is beszállítottak. Sízőket, szánkózókat, akik között sok tizenéves, de még tíz év alatti gyerekek is voltak. A szülők jó ha fokozottabban odafigyelnek gyerekükre ilyenkor

– mondta a főorvos. Kérdésünkre kifejtette, noha nagy a beteglétszám, megoldják, hogy napközben mindig legyen ügyeletes sürgősségi orvos a kórházban. Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy több páciens is várakozni kényszerül a sürgősségen, emiatt sokan bosszúsak. A sürgősségen azonban az esetek súlyossága szerint, nem pedig érkezési sorrendben kell ellátniuk a betegeket.