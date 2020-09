Csontsűrűségmérő készüléket szerzett be a csíkszeredai kórház

• Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

Konrád Judit, a kórház menedzsere elmondta, a közel 200 ezer lejbe kerülő készüléket tavaly ősszel vásárolta meg a kórház, abból az állami költségvetési támogatásból, amit az RMDSZ parlamenti képviselete és a működtető megyei önkormányzat révén kaptak meg. Az összeg tíz százalékát a megyei önkormányzat biztosította.

A menedzser kiemelte, ezt a nagy értékű készüléket

a csontritkulás korai kiszűrésére is használni lehet és javasolta a kockázati csoportokba tartozóknak, hogy éljenek majd ezzel a lehetőséggel.

A csontsűrűségmérő készülék több orvosi szakterületet is kiszolgál, az endokrinológus mellett a reumatológusok és az ortopéd orvosok is munkáját is tudja segíteni – olvasható a szerkesztőségünknek az eseményről küldött tájékoztatóban.

Erőss Mária, balneo-fizioterápiás főorvos elmondta, rég várt készülékről van szó, hisz manapság már a prevenciós medicina korszakát éljük és ennek a készüléknek jelentős szerepe van nemcsak a csontritkulás diagnosztizálásban, hanem annak kiszűrésében, a súlyos szövődmények megelőzésében is. Felvázolta:

fizoterápiás orvosként három betegségcsoport diagnosztizálására, illetve szűrűsére is hasznos eszköz lesz ez a készülék.

„Az immunológiai eredetű gyulladásos ízületi betegségek csoportjában gyakran jelen van a csontritkulás, ezen betegcsoport szűrése, követése lenne az egyik prioritás. A másik betegcsoport azok, akik általában elhúzódó hát-derék, gerincfájdalom miatt fordulnak hozzánk, hatvan-hatven éves korban esetükben csontritkulásos jelenségre is gondolnunk kell. A harmadik betegcsoportba tartoznak a csontritkulás talaján csonttöréseket elszenvedettek és akik heveny fájdalommal küzdenek.

A társszakmákkal együtt nekünk is szerepünk van ezek betegcsoportok kezelésében, a diagnózis felállításában, ezért élni fogunk ezzel a lehetőséggel és használni fogjuk ezt a készüléket

– mondta el Erőss Mária.

Ruff Rudolf endokrinológus-diabetológus szakorvos a csontritkulásról is beszélt. Elmondta, Romániában az ötven év feletti nők mintegy húsz százalékát érinti ez az állapot, amely éves szinten mintegy 10 000 kistraumás törés és mintegy 15 000 csípőtájéki törés mögött fellelhető.

A csontsűrűségmrő készülékkel a csontrikulás kórisméjét tudják felállítani, továbbá meg tudják becsülni a csonttörés kockázatát és kezelés alatt utánkövetést lehet végezni a segítségével.

A kis sugárterhelést jelentő vizsgálat mindig indokolt, ha fennáll a csontritkulás gyanúja. „A felesleges vizsgálat kisebb kockázat, mint az elmaradt diagnózis” – hangsúlyozta ki az orvos, hozzátéve, a vizsgálatot családorvosi és szakorvosi küldőpapírral egyaránt el lehet végeztetni, a megkapott lelettel pedig reaumatológus vagy endokrinológus szakorvoshoz kell fordulni.

Burszán-Barabás Andrei, radiológus főorvos kihangsúlyozta, a csontsűrűségmérő készülék nemcsak a megyében, országos szinten is egyedülálló, hisz a legtöbb ilyen készülék a magánklinikákon működik.

A csontsűrűségmérő készüléket 2019 novemberében vásárolta meg a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház a Medist Imaging cégtől. A készülék ára 199 920 lej volt és az Amerikai Egyesült Államokban gyártotta a General Electric vállalat.