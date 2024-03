Csíkszeredai VKT: a politika nem az eljárásokról és a politikusokról szól

a kedd délelőtti nyílt levelet Tófalvi Éva önkormányzati képviselő is aláírta, ő azonban nap közben visszakozott.

A Szövetség jelöltlistái is azokat az embereket gyűjtik össze, akik a közösségért akarnak dolgozni.

Ha a jelöltlistákat hasonlítjuk össze, sok hasonlóságot tapasztalhatunk: 2020-ban, egy rendkívüli versenyhelyzetben 30 csíkszeredai jelentkezett be a Szövetség önkormányzati jelöltlistájára, 2016-ban 18, 2012-ben pedig 21 személy. Idén, 2024-ben 17 személy jelentkezett, tehát mindössze eggyel kevesebben, mint 2016-ban. Mindennek ismeretében valóban jogos a kérdésfelvetés a lista feltöltésével kapcsolatosan? Egyébként úgy, ahogy a korábbi két évtizedben, idén is a lista fennmaradó, nem befutó helyeire olyan személyeket fogunk felkérni, akik a maguk szakmájában köztiszteletnek örvendenek, ezzel is jelezve, hogy nem a tisztség, hanem a munka a fontos” – fogalmaznak a VKT-tagok.

A válaszlevélben a támogatói aláírások összegyűjtésére is kitérnek.

„A választást megelőző időszakban több komoly feladatot is kell abszolválnunk. Ezek közül az egyik az RMDSZ jelöltlistájának a letételéhez szükséges támogatói aláírások összegyűjtése.