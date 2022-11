Csíkszeredai hőszigetelések: peres úton hajtanák be a késlekedés miatti büntetőkamatot

Mint Bors Béla alpolgármester korábban említette, ilyenkor, ha a munkálatok több mint 99 százaléka kész van, nem lehet szerződést bontani, és más kivitelezőt keresni, mert senki nem fog jelentkezni, hogy befejezze és a jótállási időszakot átvállalja.

Csíkszereda ezt is megjárta már évekkel ezelőtt, amikor több céggel bontott szerződést a hőszigetelések befejezésének halogatása miatt – a munkát mások fejezték be, a város nem fizette ki a menesztett kivitelezőnek a teljes értéket. Perek következtek, amelyeket a város elveszített, a cégek pedig kamatostól megkapták a pénzt a bíróság ítélete alapján.

Késlekedtek, és ez sokba kerülhet

Most újabb per következik – tudtuk meg az alpolgármestertől, ezúttal a már említett késlekedő kivitelezővel szemben igyekszik érvényesíteni követeléseit város.

korábban írtuk Belefáradtak a hőszigetelésbe a lakók, a városháza tehetetlen Eddig nem tapasztalt módon elhúzódott több csíkszeredai tömbház hőszigetelésének átvétele, van, ahol másfél éve a hiányosságok kijavításán „dolgozik” a kivitelező.

Történt ugyanis, hogy a hátralékos munkálatok közül idén három toronyházat át tudtak venni, amelyek azért is voltak fontosak, mert felvonókat is cseréltek bennük a felújítás során. A városháza kifizette a munkálatokat, viszont a késlekedés miatt közel 500 ezer lejre rúgó büntetőkamatot is kiszámlázták a cégnek, amely elutasította ennek kifizetését. A törvény nem teszi lehetővé, hogy a munkálat értékéből levonják a büntetőkamatot, és csak a különbözetet fizessék ki – magyarázta Bors Béla a helyzetet. Így várhatóan