Problémás tömbház-hőszigetelések: számos kifogás miatt késik a munkálatok átvétele Csíkszeredában

Szerződéshosszabbításra van szükség a Kossuth Lajos utcai tömbházsor esetében • Fotó: Veres Nándor

– tudtuk meg Bors Béla alpolgármestertől. A határidő időközben eltelt, az átvétel továbbra is késik, a városháza több felszólítást is küldött a cégnek, amely legutóbb szeptember közepére ígérte, hogy átadja a munkálatokat.

Büntetőkamatokat számolnak

A másik öt társasház esete ennél is problémásabb. A Brassói út 9. A, B, E számú tömbháznál, ahol tavaly is sok volt a panasz a lakók részéről a lakástulajdonosi egyesület által összeállított hibalistát március végén átadták a kivitelezőnek, május 20-tól kezdődően a szerződésnek megfelelően napi 701 lej büntetőkamatot számol a cégnek a polgármesteri hivatal, mert a javítások még nem készültek el. Hasonló a helyzet a Kőrösi Csoma Sándor 3/A, B számú tömbháznál is, ahol június 6-tól számolják a napi 614 lejes büntetőkamatot – tudtuk meg. További három tömbháznál is vannak hiányosságok, ezeket viszont a kivitelező csak akkor tudja kijavítani, ha az első 5 társasház átvétele megtörtént – ismertette a helyzetet Bors Béla. Az alpolgármester leszögezte,

csak akkor fizetnek a kivitelezőnek, ha bizonyítani tudja, hogy a hibákat kijavította.

Liftcsere akadályokkal

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség nyújtotta európai uniós támogatásnak köszönhetően további nyolc csíkszeredai tömbház hőszigetelését kell ebben az évben befejezni. A Lendület sétány 10., 14., a Pacsirta sétány 2., és a Testvériség sugárúti 13. szám alatti tömbházak mellett a Testvériség sugárút 16. és 22./A szám alatti toronyházaknál, illetve a Mihai Eminescu utca 2.-4. szám alatti nyolcemeletes társasháznál zajló munkálatok átvétele egy, legtöbb két hónapon belül megtörténik, néhány helyszínen a lakók által jelzett hiányosságok kijavításán dolgoznak – tudtuk meg.

A kivételt a Kossuth Lajos utca 20-26. szám alatti tömbházsor jelenti, ahol a kivitelezési szerződés szeptember 17-én jár le, de még nincs meghosszabbítva, ehhez egyelőre hiányzik a tervezőtől egy iratcsomó

– számolt be az alpolgármester. A toronyházaknál a lifteket is kicserélték, használatba is adták. A Kossuth Lajos utca 20-26. szám alatti tömbházsornál ez is nehézkesebb, a meglévő 6 felvonóból 3 cseréje megtörtént, de használni még nem lehet ezeket a szükséges műszaki engedély hiányában, így a lakók kénytelenek gyalog járni a magasabb szintekre is.