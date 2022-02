Számos csíkszeredai tömbház hőszigetelése kezdődhet tavasszal

További huszonegy tömbház hőszigetelését kezdik el ebben az évben Csíkszeredában, amelyekre már pályázati támogatást nyert a város. A közbeszerzési eljárások folyamatban vannak, akárcsak korábban, most is több csoportra osztották a munkálatokat.

Az Octavian Goga sétányon újabb társasházak hőszigetelése kezdődhet el tavasszal • Fotó: Pinti Attila

Bors Béla alpolgármester szerint

tavasszal befejeződnek a licitek, amelyekre helyi vállalkozások is jelentkeztek, és utána munkához lehet látni, így év vége előtt, ha minden jól halad, akár be is fejezhető a kivitelezés.

Ezúttal kivétel nélkül négyemeletes tömbházakról van szó, amelyek hőszigetelése egyszerűbb, mint a toronyházaké.

Bőven van hiányosság is

A tavaly befejezett hőszigetelési munkálatok közül hét tömbházat még nem tudtak átvenni a kivitelezőtől, mert noha volt egy próbálkozás, a helyszíni szemlén, illetve a lakók visszajelzései alapján számos hiányosságot találtak – számolt be érdeklődésünkre az elöljáró. A Lendület sétány 10., 14., a Pacsirta sétány 2. és a Testvériség sugárúti 13. szám alatti tömbházak mellett a Testvériség sugárút 16. és 22/A szám alatti toronyházaknál, illetve a Mihai Eminescu utca 2–4. szám alatti nyolcemeletes társasháznál végzett külső felújítások esetében

listázták a hibákat, és tekintettel a télre, három hónapos határidőt adtak a kijavításra, amely márciusban jár le.

Nem fejeződött be még a munka a Kossuth Lajos utca 20–26. számok alatti tömbházsornál, ahol tavaly szerződéshosszabbítás történt, mert az alsóbb szinteken levő erkélyek beépítésére új tervezői utasításra kellett várnia az építőnek. Ebben a tömbházban

három kicserélt felvonót hónapokig nem használhattak a lakók, mert hiányzott a működési engedély, ez tavaly rendeződött.

Szintén átvételre vár még több olyan társasház, amelyek hőszigeteléséhez a kormány biztosított támogatást, és amelyeknél – noha már több mint egy éve elvileg elkészültek – minden hiányosságot még nem sikerült kijavítania a kivitelezőnek – tudtuk meg.