Belefáradtak a hőszigetelésbe a lakók, a városháza tehetetlen

Csíkszeredában tíz, korábban részben szigetelt vagy az európai uniós támogatás feltételeinek meg nem felelő – négyszintesnél alacsonyabb – társasháznál, illetve lépcsőháznál végeztek hőszigetelést az elmúlt években a kormány támogatásával.

Noha ezt 2020 végén be kellett volna fejezni, ez csak elvileg történt meg, mert a lakók és a városháza által a gyatra kivitelezés miatt összesített hiányosságok kijavítása úgy elhúzódott, hogy azóta csak négy tömbházat tudtak átvenni. A többinél ez még most is tart, kisebb-nagyobb szünetekkel. A Brassói út 9. számú társasházának három lépcsőházánál végzett munkálatokra már korábban is panaszkodtak a lakók, akik azóta már belefáradtak, és úgy érzik, magukra maradtak – panaszolta az egyik lakó. Mint elmondta,