Csíkszeredában szinte nincs olyan városrész, ahol ne okozna gondot a felgyülemlett hó

A csíkszeredai városháza korábban felszólítást küldött a lakástulajdonosi társulásoknak, hogy amennyiben nem tesznek eleget a hóeltakarítási kötelezettségnek, akkor a 120–540 lej közötti bírságra számíthatnak.

Sós Mihály, a Testvériség 14-es számú lakószövetség ügyintézője elmondta, hogy

a takarítónőjükkel kötött szerződésükbe belefoglalták a hóeltakarítást is,

aki a lépcsőházak bejáratainál takarítja el a havat, a tömbházak alsó szintjén működő üzletek pedig gondoskodnak arról, hogy a járdákat is járhatóvá tegyék, így környékükön nem volt gond a hóeltakarítással. A közelükben lévő parkolók takarításáért pedig a városháza a felelős.

Tankó Imre, a Szív utcai 7-es tömbházat ügykezelő lakástulajdonosi társulás ügyintézője pedig arról beszélt, hogy nekik az Eco-Csík Kft.-vel van szerződésük, a cég munkatársai a tömbház bejáratai előtt és a járdákon takarítják el a havat, a munkájukkal meg vannak elégedve.

A parkolókból viszont a lakók már kevésbé lapátolták el a havat, bár arra van mód, hogy ha egy kupacba hordanak nagyobb mennyiséget, akkor azt a városháza elszállíttatja.

Puskás Éva, a Nárcisz lakószövetség részéről érdeklődésünkre azt válaszolta, hogy esetükben önkéntes alapon működik a hóeltakarítás, minden lépcsőházban akad néhány lakó – többnyire nyugdíjasok –, aki bevállalja ezt. A városháza részéről korábban kaptak felszólítást, hogy bírság jár, amennyiben nem oldják meg a hóeltakarítást, ezt az értesítést pedig minden lépcsőházhoz kiragasztotta. „Eddig nem volt gond, úgy láttam, hogy mindenhol eltakarították a lakók, vannak lelkes emberek, akik ezt bevállalják” – tette hozzá.

Pál Tamás, az Eco-Csík Kft. igazgatója korábban portálunknak beszámolt arról, hogy idén azzal is nehezebb a feladatuk, hogy a központi parkolókból is alkalmazottaiknak kell ellapátolniuk a havat. Szó volt arról is, hogy elkezdik elszállítani a havat azokról a helyekről, ahonnan szükséges. Mint megtudtuk, erre sor is került a hétvégén, ugyanis hókupacokat szállítottak el szombat és vasárnap éjszaka a Vörösmarty Mihály és a Mihai Eminescu utcákból.

A városháza rendeli meg tőlünk a hó elszállítását, jelenleg azt összesítik, hogy még hol, melyik lakóövezetben kérték ezt, illetve, hogy még honnan szükséges elhordani a felgyűlt havat

– magyarázta Pál Tamás. Arra a panaszra, hogy a kisebb lakóövezeti utcákban nehézkes a közlekedés, azt válaszolta, hogy a szűk utcákban nem tudja a nagy hóekés jármű a havat letakarítani, ezért ezekre az esetekre béreltek két kisebb járművet, amelyek felszabadítják az utcák ki-és bejáratait. A lakóövezeti parkolók esetében a lakóknak kellene besegíteniük a hóeltakarításba – vélte az igazgató.

Annak érdekében, hogy jobban érthető legyen, hogyan dolgoznak, kifejtette:

a feladatfüzet szerint havazáskor elsősorban az utak járhatóságát kell biztosítaniuk, hogy ne akadjon el a közlekedés. A havazás befejezése után 12 órájuk van arra, hogy a járdákról is eltakarítsák a havat, és csak ezután fognak hozzá a központi parkolók kitakarításához.

Ezzel párhuzamosan takarítják a mellékutcákat is. Egyébként hat hóekével és sószóróval ellátott járművel járják a város utcáit, illetve két kisebb járművel a járdákról tolják le a havat. A gépek mellett a cég további 12 alkalmazottja kézzel lapátolja a havat főként a tereken, parkolókból, de a buszmegállókban és az átjáróknál is dolgoztak.

Hétfőre virradóan is dolgoztak, hazamentek aludni és délben hívtuk vissza őket, hogy folytassák a munkát

– közölte a cégvezető. Hozzátette, hogy szükség esetén még 12 másik munkatársuk is bekapcsolódik a hóeltakarítási munkákba, mint ahogy ez meg is történt az elmúlt napokban.