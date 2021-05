Csíkszeredában is feltörik az utat és a járdákat vezetékcserék miatt

• Fotó: Veres Nándor

A közlekedést is akadályozzák a májusban kezdődött munkálatok, amelyek miatt a jó állapotú úttestet és járdákat is fel kell törni – ez történik például a Szabadság tér környékén, a Szakszervezetek Művelődési Háza mögötti szakaszon is. De hasonló beavatkozásokra kért és kapott engedélyt a szolgáltató a város más helyszínein is, így a Nagyrét utca közelében, ahol szintén kisebb kotrógépek dolgoznak, és ássák a vezetékek nyomvonalát.

Rövidesen újabb hét utcában cserélik ki a gázvezetéket Székelyudvarhelyen A felső Bethlen-negyedben az aszfaltréteg visszaállításán dolgozik a kivitelező, az elkövetkezőkben pedig újabb hét útszakaszon kezdődik el a gázvezetékek cseréje Székelyudvarhelyen. A városszintű nagyberuházását már 2019 végén elkezdték, a munkálatokat a Delgaz Grid Rt. felügyeli és finanszírozza. A felső Bethlen-negyedben az aszfaltréteg visszaállításán dolgozik a kivitelező, az elkövetkezőkben pedig újabb hét útszakaszon kezdődik el a gázvezetékek cseréje Székelyudvarhelyen. A városszintű nagyberuházását már 2019 végén elkezdték, a munkálatokat a Delgaz Grid Rt. felügyeli és finanszírozza.

Kérdésünkre Bors Béla alpolgármester azt mondta, tervezett munkálatokról van szó. „Azt mondanám, hogy

örülnék, ha mindegyik csoport úgy dolgozna, ahogy a városközpontban, azok ügyesek, a többiekről viszont ez nem mondható el”

– értékelt a tapasztalatok alapján az elöljáró. Hozzátette, vagy vezetékcsere, vagy levegőztető csövek cseréje történik, és minden esetben

törvény kötelezi a polgármesteri hivatalokat a feltörési engedély kiadására, mert ez biztonsági kérdés.

A beavatkozás a továbbiakban is folytatódik, és még nagyobb területre terjed majd ki.