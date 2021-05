Rövidesen újabb hét utcában cserélik ki a gázvezetéket Székelyudvarhelyen

A Szabók utcában kedden aszfaltoztak • Fotó: Beliczay László

A munkálatok az elkövetkező hetekben több helyszínen is folytatódnak majd: a szolgáltató a Termés, a Vámosok, a Reményik Sándor, a Szent János, a József Attila utcának a Függetlenség út és a Szent János utca közötti szakaszán, a Bethlenfalvi úton, a Fások és a Céhek utca közötti részen, valamint a Céhek utcájának egy részén tervezi elvégezni a fejlesztést.

A II. Rákóczi Ferenc utcában is sor kerül a vezetékcserére, ám ezt a város összeköti az idén elkezdendő, európai uniós pályázati összegből finanszírozott mobilitási projekttel.

Felújítás előtt

Mint azt már írtuk, Székelyudvarhely két, egymást kiegészítő EU-s pályázatot nyert, amelyek célja a város főbb útvonalain kerékpársávok kialakítása, de a projekt részeként a teljes út- és járdafelület, valamint a zöldövezetek is megújulnak. Az infrastrukturális fejlesztés részeként a városvezetés tárgyalt a szolgáltatókkal, hogy a burkolatmegújítás mellett – ahol erre még szükség van – a víz-, szennyvíz- és gázvezetékeket is újakra cseréljék, valamint a kábelek egy részét is a föld alá helyezzék. Ezért a II. Rákóczi Ferenc utcai gázvezetékcsere elvégzésére terv készül, tudtuk meg a sajtószóvivőtől. Habár a vezetékcserék megkezdése óta jelentősen csökkent a gázszivárgások száma, ezek még előfordulnak a régi vezetékszakaszokon: az elmúlt időszakban például a Városháza és a Márton Áron téren volt hasonló meghibásodás.