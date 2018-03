Csíkszéken is segítenek a magyarországi választásokhoz szükséges azonosító nyilatkozatok kitöltésében

Minden csíkszéki településen megszervezték a magyarországi országgyűlési választásokon levélszavazattal résztvevő helyiek segítését, illetve több helyen a levélszavazatok összegyűjtését és a főkonzulátusra való beszállítását is vállalják.

Infografika a levélszavazatok kitöltésének módjáról (forrás: Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa)

Az áprilisi magyarországi országgyűlési választásokon levélszavazás által a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárságú személyek is részt vehetnek, amennyiben korábban regisztrálták magukat.

A magyarországi szavazással kapcsolatosan nyújt segítséget a Magyar Ügyek Háza A levélben szavazó külhoni magyar állampolgároknak nyújtanak segítséget a Magyar Ügyek Házában, amelyet hétfőn nyitottak meg a csíkszeredai Gál Sándor utcában, a Lázár-házzal átellenben. A létesítményt az RMDSZ Csíki Területi Szervezete és az Eurotrans Alapítvány működteti. A levélben szavazó külhoni magyar állampolgároknak nyújtanak segítséget a Magyar Ügyek Házában, amelyet hétfőn nyitottak meg a csíkszeredai Gál Sándor utcában, a Lázár-házzal átellenben. A létesítményt az RMDSZ Csíki Területi Szervezete és az Eurotrans Alapítvány működteti.

Mivel a héten érkeznek az első levélszavazatok, az érintett csíkszékiek segítése érdekében – más-más módszerrel ugyan, de – minden településen közreműködnek az azonosító nyilatkozatok kitöltésében, esetenként pedig a levélszavazatok Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusára való eljuttatásában.

HIRDETÉS

Alcsíki lehetőségekről

Kászonaltíz községben Barta Tímea (0729-028 311) a helyi könyvtárban segíti a levélben szavazókat a nyilatkozatok kitöltésében hétköznaponként 9-15 óra között – olvasható a község Facebook-oldalán közzétett felhívásban, amelyben arra bátorítják a helyieket, hogy

érdemes a könyvtárban leadni a szavazatokat annak érdekében, hogy azok időben visszajussanak a főkonzulátusra.

Tusnádfürdőn, ahogy a regisztrációban, úgy a nyilatkozatkitöltésben is a helyi polgármesteri hivatalban és könyvtárban nyújtanak segítséget az érintetteknek hétköznaponként munkaidőben – tájékoztatott Urkon Judit (0749-109 430) kapcsolattartó.

Mintegy 200 magyar állampolgársággal rendelkező személy él Tusnád községben, akiknek a levélszavazáshoz szükséges nyilatkozataik kitöltésében az RMDSZ helyi képviselői segítenek – osztotta meg Molnár József (0726-518 501). Az illetékes hozzátette, őt

munkaidőben a polgármesteri hivatalban kereshetik fel a regisztrált választópolgárok, de telefonon is elérhető, szükség esetén pedig házhoz is mennek.

Két helyszínen fogadják majd a szavazókat Csíkkozmás községben a délelőtti és délutáni órákban is: Lázárfalván az időjárás függvényében a Levente-otthonban vagy a kultúrotthon előterében, Kozmáson pedig a könyvtárban – ismertette Szántó László polgármester. Csíkszentmártonban Gergely András polgármester (0728-139 351) nyújt segítséget a nyilatkozatok kitöltésében – ahogyan a regisztrációban is tette –, őt munkaidőben a helyi önkormányzatnál kereshetik az érdekeltek, illetve telefonon is hívható.

Csíkszentgyörgy községben falvanként különböző lehetőséget biztosítanak a levélben szavazók számára, a menaságiak a helyi múzeumban kedden és pénteken 9-13 óra között kaphatnak eligazítást a nyilatkozatok kitöltéséről, a szentgyörgyiekhez, bánkfalviakhoz, kotormányiakhoz az alpolgármester személyesen megy segítséget nyújtani az előzetes telefonos egyeztetés alapján. Csinódba és Egerszékre jövő héten utazik az illetékes ez ügyben. Szintén az alpolgármester vállalta a segítségnyújtást Csíkszentlélek községben is: Krézsek Erikát telefonon hívhatják a postai úton szavazó helyiek a 0757-274 949-es telefonszámon, a személyes találkozók helyszínét majd a telefonos egyeztetések során jelölik ki.

Csíkszentkirályon a plébániatemplommal szemben lévő Szent István-házban kaphatnak útbaigazítást a nyilatkozat kitöltésével kapcsolatban a választópolgárok, ahol március 27-étől egészen április 6-áig fogadják őket 12-17 óra között – avatott be Kiss Bernadett (0758-475 781). A helyi illetékes hozzátette, amennyiben a héten kiderül, hogy a kitűzött időszak valamiért nem megfelelő, változtathatnak a jövő heti programon. Csíkszentimrén útbaigazításért munkanapokon 8-16 óra között kereshetik fel a postai levélszavazók Izsák Szendét telefonon (0724-854 413). Csíkszentsimonban a Szent László-házban fogadják a választópolgárokat, ezen a héten csütörtökig 9-15 óra között, jövő héten pedig április 3-ától 9-18 óra között.

Felcsíkon is segítenek

Az azonosító nyilatkozatok kitöltésével kapcsolatos fogadóórákról a mai tanácsülésen döntenek Csíkpálfalván, amelyekről telefonon érdeklődhetnek az érintettek Molnár Leventétől (0747-374 092). A helyi illetékes elmondása szerint a helyszíneket már kijelölték: Delnén a kultúrotthonban, Csomortánban a közbirtokosság székházában, Pálfalván pedig a tanácsteremben fogadják a helyieket. Szépvíz községben is három helyszínen kérhetnek segítséget a postai levélszavazók, miután telefonon időpontot egyeztettek György Beátával (0761-130 215): Szépvízen a könyvtárban, Csíkszentmiklóson az ifjúsági szervezet székházában, Csíkborzsovában pedig a helyi kultúrotthonban fogadják majd a helyieket. Csíkszentmihályon Vas Csillát (0745-604 397) hívhatják akik nem boldogulnak a nyilatkozat kitöltésével, ő személyesen keresi majd fel az érintetteket, hogy segítsen.

Reggel nyolctól este nyolcig állnak a helyiek rendelkezésére Csíkcsicsóban a következő napokban.

A két megbízott személyt és az alpolgármestert munkaidőben az önkormányzatnál, délután pedig a próbateremben érhetik el a helyiek, szükséges esetén pedig házhoz is mennek.

Madéfalván a héten keddtől csütörtökig, 9-15 óra között a Tourinform irodában kérhetnek segítséget a nyilatkozatkitöltéshez a helyiek, a jövő heti programot pedig az eheti tapasztalatok alapján állítják majd össze. Csíkrákos községben a helyi közbirtokosságok (csíkrákosi Pogányvár Közbirtokosság és göröcsfalvi Kokojzavész Közbirtokosság) székhelyén nyújtanak segítséget a szavazóknak a községi önkormányzat képviselői a következő két hétben. Akik igényelnék segítségüket, azok március 26-28., valamint április 3-5. között délután négytől hét óráig kereshetik fel az illetékeseket. Az összegyűjtött levélszavazatokat április hatodikán juttatják el a főkonzulátusra.

Csíkmadarason Balázs Imola (0741-652 388) segíti majd a szavazókat, aki munkanapokon fél nyolctól fél négyig hívható. Csíkdánfalván személyesen felkeresik a segítséget igénylő helyieket, munkanapokon ez ügyben Szabó Imre (0754-274 614) hívható. Csíkkarcfalván a helyi önkormányzatnál tájékoztatják a helyieket a nyilatkozatok kitöltéséről munkanapokon 8-16 óra között, ez ügyben telefonon a kapcsolattartó személy is hívható (Kozma Anna: 0740-289 453). Csíkszenttamáson telefonos egyeztetést követően munkaidő után keresik fel a szavazni akarókat, hogy segítsenek a nyilatkozat kitöltésében.

Az azonosító nyilatkozatok kitöltésének segítése, a levélszavazatok összegyűjtése érdekében Csíkszentdomokoson már most is lehet érdeklődni az alpolgármestertől, de személyes ügyfélfogadás a héten csak csütörtök, pénteken lesz a helyi közbirtokosság (mérleg melletti) volt székházában. Jövő héten viszont keddtől péntekig minden nap 10-19 óra között várják majd a szavazókat. Balánbányán

elsősorban telefonon egyeztetnek a kapcsolattartó személyekkel, s csak azt követően keresik fel a helyi RMDSZ irodát a szavazni akarók – ahol ez ügyben hétköznaponként 14-18 óra között fogadják az érintetteket.

Szükség esetén az illetékesek házhoz is mennek a nyilatkozatok kitöltésének segítése érdekében. Gyimesfelsőlokon a polgármesteri hivatalban, Gyimesközéplokon pedig a helyi könyvtárban kérhetnek segítséget a levélben szavazók munkanapokon 8-16 óra között a következő időszakban.