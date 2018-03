A magyarországi szavazással kapcsolatosan nyújt segítséget a Magyar Ügyek Háza

A levélszavazás lebonyolításában adnak útmutatást a Gál Sándor utcai Magyar Ügyek Házában • Fotó: Gecse Noémi

A miniszteri biztos ugyanakkor felhívta a figyelmet a három leggyakoribb okra, amiért nagy számban voltak érvénytelen szavazatok a legutóbbi országgyűlési választásokon:

az egyik, hogy az azonosító lapon nem az anya leánykori nevét adták meg,

a másik, hogy sokan nem írták alá a dokumentumot,

a harmadik ok pedig az volt, hogy elfelejtették lezárni a levélszavazatot tartalmazó kisebb borítékot.

Ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy az embereknek csak az azonosítólap kitöltésében segíthetnek, a szavazólapot a választópolgárnak kell kitöltenie, és az azonosítólapot is neki kell személyesen aláírnia. Továbbá fontosnak tartotta megosztani azt is, hogy a csíkszeredai főkonzulátus hosszított nyitva tartással, reggel 6-tól este 10 óráig tart nyitva, kivéve húsvét vasárnapján és hétfőjén. Szombaton is fogadják az ügyfeleket ebben az időszakban, ugyanakkor április 6-án éjfélig tartanak nyitva. A konzulátussal, választásokkal kapcsolatos információkat megtalálhatják az érdeklődők a konzulátus honlapján is, vagy a hivatalos Facebook-oldalukon.

Becze István, az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének ügyvezető elnöke arról számolt be, hogy

a Magyar Ügyek Házának nyitvatartási programját a konzulátus órarendjéhez igazították,

így reggel 6 órától 22 óráig fogadják az ügyfeleket.

A munkatársainkat úgy osztottuk be, hogy mindig legyen elegendő személyzet, és a helyiséget is úgy alakítottuk ki, hogy egyszerre akár 25 ember is kényelmesen elférjen

– magyarázta. Ezzel párhuzamosan a Minority SafePack európai kisebbségvédelmi polgári kezdeményezéshez is gyűjtenek még aláírásokat.

A választások után is működne



Borboly Csaba, az RMDSZ Csík területi elnöke, valamint Tánczos Barna szenátor arról beszéltek, hogy szeretnék, ha a Magyar Ügyek Háza a magyarországi választások lezárulta után is tovább működne: például a magyar állam pályázatairól tudnának többek között tanácsadást, információkat, tájékoztatást nyújtani az érintetteknek. Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere az átadón ugyanakkor megjegyezte, hogy az önkormányzat testülete 2014. március 15-én testületileg tette le a magyar állampolgársági esküt, most pedig arra készülnek, hogy szintén testületileg adják le voksukat a magyarországi választáson, mert „a személyes példamutatásnál nincs jobb”.