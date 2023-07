Csak kényszer- és átmeneti megoldás az asszisztensképzés elköltöztetése

Elmondta, több megbeszélés is volt a felek között és végül az említett megoldás mellett döntöttek, amely egyébként már azt megelőzően is szerepelt a javaslatok között, hogy az asszisztensképző helyzete nyilvánosságot kapott volna. Ez a megoldás jó a kórháznak is, mert így felszabadulhat az a két helyiség, ahol eddig az elméleti oktatás zajlott, és kialakíthatják a tervezett fejlesztési, beruházási irodát – tájékoztatott a szóvivő.

A városháza részéről felvetették azt is, hogy tudomásuk szerint vannak a gimnáziumnak is üres termei, ám azok csak délután üresek, miközben az asszisztensképzőnek délelőtt és délután is zajlanak a képzései, tehát ez is járhatatlan út volt – mondta a gimnázium igazgatója, azt is hangsúlyozva ugyanakkor, hogy