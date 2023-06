Orvosolják a székelyudvarhelyi asszisztensképző helyzetét

Több konkrét megoldási javaslat is van a székelyudvarhelyi asszisztensképzőben zajló elméleti oktatás helyszínére vonatkozóan, és nem feltétlenül kell elköltöztetni a posztlíceumi elméleti oktatást a kórház épületéből – reagált megkeresésünkre a székelyudvarhelyi városháza és a kórház szóvivője a helyi RMDSZ-nek arra a közleményére, amelyben a székelyudvarhelyi asszisztensképzés megszűnésének a veszélyére figyelmeztetnek.

A helyzet komolyságát az is alátámasztja, hogy a Posztlíceum menedzsmentje jobbnak látta felfüggeszteni az ápolóképzés jelentkezésének hirdetését, és

A kommüniké idézi Antal Lóránt szenátort, a Székelyudvarhelyi RMDSZ elnökét – aki szerint a posztlíceum működési problémáinak kérdése nem lehet és nem is szabad politikai kérdésé váljon –, továbbá Berde Zoltánt, az RMDSZ frakcióvezetőjét, aki szerint az RMDSZ-frakció már számos megbeszélésen túl van az érintettekkel, akik azért fordultak a szövetséghez, mert úgy érzik, senki nem a probléma valós megoldásán munkálkodik.

Ezt a megoldást a kórház menedzsere is pozitívan véleményezte, amennyiben a városvezetés is garantálja, hogy egy éven belül a jelenleg üresen álló, több, mint 500 négyzetméteres tetőtéri felületet oktatásra alkalmassá teszi – írják a közleményben.

az asszisztensképző elméleti oktatásának a helyszínére vonatkozóan több megoldási javaslat is létezik, volt is már egyeztetés erről a felek között, de a megbeszélések még nem értek véget.

az intézmény önállóan is pályázhasson, ne csak a csak a polgármesteri hivatalon keresztül legyen erre lehetőség.

A bővítés érdekében szükségük lenne az említett termekre, ez állt a felszólításban is – mondta a szóvivő.

Van egy harmadik, és egyben hosszútávú megoldási javaslat is:

Arról a tetőtérről van szó, amely az RMDSZ közleményben is szerepel – mondta el kérdésünkre a szóvivő.

„Megfelelő tervekkel, engedélyekkel be lehetne építeni és ott ki lehetne alakítani több osztálytermet, előadótermet is, és ez lenne a hosszútávú megoldás. De ez nem tud egyik napról a másikra megvalósulni, több ok miatt sem.