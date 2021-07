Cél a teljes újraindítás a robbanás után

Bekövetkezett szerdára virradóan a marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinátnál az egyik legkritikusabb, a biztonsági tervek szerint legkisebb valószínűséggel rendelkező forgatókönyv – fogalmazott a vállalat technikai igazgatója. Jelenleg arra összpontosítanak, hogy kiderítsék a robbanás okait, és mihamarabb újraindítsák a leállt részleget is.

Magyarázatok az újságíróknak. Óriási volt a sajtóérdeklődés a csütörtöki tájékoztatón • Fotó: Haáz Vince

Hozzátette,

nem lehetett volna megakadályozni a robbanást, mert nem emberi mulasztás, hanem műszaki hiba történt.

Két hónapon belül újraindítják

Ovidiu Maior sajtószóvivő elmondta, a felrobbant berendezést utoljára 2019-ben ellenőrizte le a Kazánok, Magas Nyomású Tartályok és Emelőszerkezetek Állami Felügyelete (ISCIR), és 2022. januárban járt volna le ennek a szavatossága.

A biztonsági ellenőrzések szerint az elvárt normáknak megfelelően működött. A berendezés május végéig működött, akkor leállították a részleges műszaki felülvizsgálat miatt. A robbanás pedig az újraindítás során történt.

A berendezés minden egyes paraméterét mérő adatokat, valamint a vezérlőteremben lévő adatokat is elemzik. Ez a folyamat akár több hétig is eltarthat. Jelenleg teljesen le van állítva ez a része a gyárnak, és egy-két hónapra van szükség ahhoz, hogy helyrehozzák, majd az ISCIR újraminősítése és engedélyezése után az eljárásainknak megfelelően újraindítjuk” – szögezte le az Azomureș sajtószóvivője. Hozzátette, a berendezés műszaki ellenőrzése naprakész volt, ezért érdekes lesz számukra is megtudni a vizsgálatok részletes eredményét.

HIRDETÉS

Megtörtént az, amire legkevésbé számítottak

Aurel Botezan technikai igazgató úgy fogalmazott, nagyon furcsa számukra is és az ezért felelős állami felügyelet számára is, ami szerdára virradóan történt a vegyipari kombinátnál. „Várjuk a belső és külső ellenőrzéseket az anyag minőségéről, mechanikai tulajdonságairól, szerkezetéről, amelyek elvezetnek minket a robbanást kiváltó okhoz.

Sajnos szerdán bekövetkezett az egyik legkritikusabb, a biztonsági tervek szerint legkisebb valószínűséggel rendelkező forgatókönyv. A pozitívum benne az, hogy a környezetre nézve minimálisak a hatások, és bebizonyosodott, hogy a biztonsági mozgósítás tekintetében képesek vagyunk cselekedni

– fejtette ki a technikai részért felelős vezető.

Újságírói kérdésre, miszerint Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere szavazást kezdeményezne a kombinát bezárásának ügyében, Ovidiu Maior sajtófelelős csak annyit felelt, hogy jelenleg az eset technikai részével vannak elfoglalva, és arra összpontosítanak, hogy újraindítsák a leállt részt is.

A kombinát ügyében kikérné a marosvásárhelyiek véleményét Soós Zoltán Marosvásárhely lakossága már nincs veszélyben, a levegő szennyezettsége nem emelkedett a robbanást követően, de nem zárhatjuk le ennyivel az egészet – mondta el Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, miután ő is a kombinát működésének kivizsgálását kérte a környezetvédelmi minisztériumtól. Marosvásárhely lakossága már nincs veszélyben, a levegő szennyezettsége nem emelkedett a robbanást követően, de nem zárhatjuk le ennyivel az egészet – mondta el Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, miután ő is a kombinát működésének kivizsgálását kérte a környezetvédelmi minisztériumtól.

A lehető legrosszabb forgatókönyv esetén

Az Azomureș kombinátnak jelenleg 1150 saját alkalmazottja van, 43 dolgozik a felrobbant részlegnél. Crăciun Ovidiu, a vegyipari részleg igazgatója hangsúlyozta, az alkalmazottak fel vannak készítve minden eshetőségre, tudják hogyan működik a gyár. Értesítették őket az esetről, tudták, hogy csak ez a részleg robbant fel. A többi része a gyárnak végig működött tovább, reggel hatkor megérkezett a következő váltás is – tette hozzá a vegyipari részleg igazgatója.