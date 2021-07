A kombinát ügyében kikérné a marosvásárhelyiek véleményét Soós Zoltán

Marosvásárhely lakossága már nincs veszélyben, a levegő szennyezettsége nem emelkedett a robbanást követően, de nem zárhatjuk le ennyivel az egészet – mondta el Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, miután ő is a kombinát működésének kivizsgálását kérte a környezetvédelmi minisztériumtól.

• Fotó: Soós Zoltán sajtóirodája

„Tánczos Barna miniszter úrral egyeztetve, ígéretet is kaptam arra, hogy egy szakmai bizottság fogja ezt az ellenőrzést elvégezni. Emellett uniós fórumokon is kérjük a kombinát helyzetének és működésének kivizsgálását. A következőkben az Európai Unió környezetvédelmi Biztosához és a Petíciós Bizottsághoz is fordulunk a helyzet reális felmérése és biztonsági lépések megtétele érdekében” – nyilatkozta szerdán Marosvásárhely polgármestere.

Robbanás hangja rázta meg Marosvásárhelyt, tűz ütött ki a vegyipari kombinátnál Robbanás történt, majd tűz ütött ki a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál szerdára virradóan. Az eset részleteiről egyelőre nem sok információ áll rendelkezésre, a közösségi médiát viszont ellepték a képek, videók, illetve az aggódó hozzászólások. Robbanás történt, majd tűz ütött ki a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál szerdára virradóan. Az eset részleteiről egyelőre nem sok információ áll rendelkezésre, a közösségi médiát viszont ellepték a képek, videók, illetve az aggódó hozzászólások.

Ma azt látjuk, hogy az emberek az üzem bezárását követelik, erre azonban nekünk önkormányzatként nincs hatáskörünk. A kombináttal kapcsolatos döntéseink előkészítésében azonban ki akarjuk kérni a lakosság véleményét. Ennek érdekében helyi népszavazás kiírását fogom kérni a marosvásárhelyi önkormányzati képviselő-testülettől – jelentette ki a városvezető.

Elmagyarázta az Azomureș üzemvezetője, hogy mi okozta a robbanást Szerda reggelre várják Marosvásárhelyre a bukaresti vészhelyzeti főfelügyelőség (IGSU) csapatát, hogy felmérje az éjszaka történt robbanás körülményeit az Azomureș vegyipari kombinátnál. Kora hajnali órában tartottak sajtótájékoztatót. Szerda reggelre várják Marosvásárhelyre a bukaresti vészhelyzeti főfelügyelőség (IGSU) csapatát, hogy felmérje az éjszaka történt robbanás körülményeit az Azomureș vegyipari kombinátnál. Kora hajnali órában tartottak sajtótájékoztatót.