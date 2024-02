Cápát filmeztek le egy konstancai kikötőben – videóval

Cápát filmeztek le a napokban a konstancai Tomis kikötőben. A felvétel gyorsan „végigszaladt az interneten”, a News.ro portál pedig egy szakértőt is megkérdezett, hogy miért jöhetett ilyen közel a parthoz az állat, kell-e valamitől tartani.

A biológus hozzátette, ez a fajta cápa (Squalus acanthias) nyáron nem is jön a partra, mert nem szereti a meleg vizet, télen is

„Ilyenkor párokat alkotva mozognak, néha egész közel jönnek a parthoz” – magyarázta a biológus. Természetesen a halászok is felfigyelnek erre, de mint Adrian Bîlbă hangsúlyozta, a nőstényeket a vonatkozó szabályok szerint vissza kell engedni a vízbe, csak a hímeket lehet kifogni. És – a biológus bánatára – bizony ki is halásszák és el is fogyasztják.